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Şirketlerin döviz borcunu kim ödeyecek

Neşe KARANFİL / ANKARA
07.09.2017 - 22:07 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 22:07

ŞİRKETLERİN kur riskinden korunması için model hazırlayan hükümet çalışmalarını bitirdi. Ancak şirketlerden veri toplanması noktasında yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu görüldü.

Verileri Merkez Bankası’nın mı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) mu toplayacağı konusunda karar verilmedi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek TRT’de katıldığı bir programda, döviz geliri olmayanların dövizle borçlanamamasını prensip edineceklerini kaydederek, döviz geliri olanın da belli bir oranda borçlanabileceğini söyledi.

Şimşek, “Şirketin eğer döviz geliri yoksa, döviz borçlanmak istiyorsa kurlardaki iniş çıkışlara karşı kendilerini garantiye alacaklar” dedi.

Merkez Bankası’nın yürüttüğü çalışmaya göre, döviz açık pozisyonu olan şirketlerin döviz varlığı, geliri ve borcu için sistemik risk takip modeli oluşturuluyor. Merkez, mevcut uygulamada şirketlerin döviz varlıklarını göremiyor. Borsaya açık şirketleri takip edilebiliyor.

Yetkililer, yeni bir model oluşturulduğunu belirterek, bunun için bir yetki yasasına ihtiyaç olduğunu söylediler. Bilgilerin Merkez de mi BDDK’da mı toplanacağı kararıyla düzenleme yapılacak.

Etiketler: Döviz borcu , Özel şirketler , gazetehaberleri
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