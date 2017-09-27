Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet >Teknoloji>Şirketlere robot vergisi getirmek istiyor!

    Şirketlere robot vergisi getirmek istiyor!

    BBC Türkçe
    27.09.2017 - 08:13 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 08:13

    İngiltere'de yayınlanan Daily Telegraph gazetesi İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in, işçilerini çıkararak robotlarla üretime geçen şirketlere özel bir "robot vergisi" getirmek istediğini yazdı.

    Şirketlere robot vergisi getirmek istiyor

    Bu vergiden elde edilecek para, teknolojideki gelişmeler nedeniyle işlerini kaybeden kişilerin yeni meslek eğitimleri vermek için kullanılacak.

    Gazeteye göre Corbyn, "Son derece gelişmiş teknolojileri kullanarak inanılmaz paralar kazanan aç gözlü şirketlerin kârlarından pay almak hakkımız" diye konuştu. Corbyn, robotların ve teknolojinin toplum yararına çalışmasını sağlayacaklarını söyledi.

    Şirketlere robot vergisi getirmek istiyor

    Muhafazakar Parti temsilcileri, bu alanda devlet müdahalesinin ve "inovasyonu vergilendirmenin çılgınlık" olduğunu belirtti.

    Corbyn dün BBC'ye verdiği bir mülakatta Google, Amazon ve Facebook gibi yeni teknolojiler geliştirerek milyarlarca dolar kazanan şirketlerin kârlarını toplumla paylaşması gerektiğini söylemişti.

    Söyleşinin ardından Corbyn'in ofisi, kurumlar vergisi artırmayı planladıklarını ifade etmişti.

    Etiketler: robot , teknoloji , jeremy Corbyn
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri