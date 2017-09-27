Şirketlere robot vergisi getirmek istiyor!





Bu vergiden elde edilecek para, teknolojideki gelişmeler nedeniyle işlerini kaybeden kişilerin yeni meslek eğitimleri vermek için kullanılacak.

Gazeteye göre Corbyn, "Son derece gelişmiş teknolojileri kullanarak inanılmaz paralar kazanan aç gözlü şirketlerin kârlarından pay almak hakkımız" diye konuştu. Corbyn, robotların ve teknolojinin toplum yararına çalışmasını sağlayacaklarını söyledi.





Muhafazakar Parti temsilcileri, bu alanda devlet müdahalesinin ve "inovasyonu vergilendirmenin çılgınlık" olduğunu belirtti.

Corbyn dün BBC'ye verdiği bir mülakatta Google, Amazon ve Facebook gibi yeni teknolojiler geliştirerek milyarlarca dolar kazanan şirketlerin kârlarını toplumla paylaşması gerektiğini söylemişti.

Söyleşinin ardından Corbyn'in ofisi, kurumlar vergisi artırmayı planladıklarını ifade etmişti.