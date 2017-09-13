“Şirketler öğrencilerimizi usta-çırak anlayışıyla yetiştirsin”

DSDER’in BAU İletişim Fakültesi’nin Galata Kampüsünde gerçekleştirilen “Vizyonerlerle Buluşmalar etkinliğinde konuşan Dekan Prof. Dr. H. Kemal Suher başlattıkları Ortak Eğitim Programı hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Suher konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Öğrencilerimiz, haftanın üç günü, eğitim konusunda işbirliği yaptığımız partnerlerle çalışıyor, iki gün bizde ders görüyor. Öğrencinin sigortasını biz ödüyoruz. Partnerlerimizden de öğrencilerimize stajyer gözüyle bakmayıp, onu usta-çırak anlayışıyla yetiştirmesini; hatta iki dersinin notunu da onların vermesini istiyoruz. Üretim sektörü akademinin önünde gidiyor. Bu yüzden biz de üniversite-sanayi işbirliğini farklı bir noktaya taşıdık.”

Prof. Dr. Suher, dijital anlamda tüm birimleriyle işbirliğine hazır olduğunu söyledi. DSDER Başkanı Gül Gürer Alimgil de BAU ile ilk adımını attıkları üniversitelerle işbirliği çalışmalarını hızlandıracaklarını vurguladı. Konuşmasında son yıllarda internet ve sosyal medya alanlarında yaşanan gelişmelerin iletişim ve marka yönetimine etkilerini özetleyen Prof. Dr. Suher’in anlattıklarını sizin şöyle özetledik:

Mesajınız sosyal medyaya yansıdıktan sonra artık onun sahibi olmaktan çıkıyorsunuz.

İletişim kazalarını önlemek için profesyonel destek alın, bir iletişim uzmanı istihdam edin.

Z kuşağına samimi olun, yalan söylediğinizi fark ederse anında üstünüzü çizdiğini unutmayın

Marka inanç ve faydalara çıkan en kestirme yoldur. Marka yaratmak istiyorsanız basit, akılda kalıcı özellikleri öne çıkarın. Devletleri de markalar anlatıp yapılandırıyor.

Günümüzde tüketici eğilimleri çevresel sürdürülebilirlik, kişiselleştirme, organik, çok kültürlülük ve zaman kazandırma özellikleriyle karşımıza çıkıyor.

Etkinliğin sonunda DSDER Başkanı Gül Gürer Alimgil, başta verdiği bilgilerden dolayı Prof. Dr. Suher’e teşekkür edip, “Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde biz de DSDER olarak tüm ilgili üniversitelerle işbirliklerimizi genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.