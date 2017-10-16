Şirketler iklim değişikliğini göz ardı ediyor

KPMG'den yapılan açıklamada, Kurumsal Sorumluluk Raporlama Araştırması 2017 ile dünyanın 49 ülkesinin en büyük 100 şirketinin yıllık faaliyet ve kurumsal sorumluluk raporlarının incelendiği belirtildi.

Araştırma sonuçlarının dünyadaki şirketlerin dörtte üçünün iklim değişikliğini finansal bir risk olarak görmediğini ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, incelenen 4 bin 900 şirket raporunun yüzde 72’sinde iklim değişikliğinden bahsedilmediği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KPMG Türkiye Denetim Komitesi Enstitüsü Başkanı Şirin Soysal, Türkiye’deki 100 şirketin 74’ünün de raporlarında bu konuya yer vermediğini aktardı.

Türkiye’nin en büyük 100 şirketinin yüzde 50’sinin kurumsal sorumluluk veya sürdürülebilirlik raporlaması yaptığını belirten Soysal, “Yüzde 50’lik oran araştırmadaki diğer ülkelerin gerisinde olduğumuzu gösteriyor. Ülkemizde ve dünyada son dönemde iklim değişikliği kaynaklı çok ciddi doğa olayları yaşanıyor.

Bu afetlerin sosyal ve ticari hayata verdiği zararları düşünürsek, iş dünyasının riskleri raporlarına taşımaları artık kaçınılmaz olacak. Global kuruluşların ve örgütlerin hazırladığı rehberler ile düzenlemeleri Türkiye’deki şirketlerin yakından takip edeceğine inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Soysal, raporlarında stratejilerini anlaşılır bir şekilde ortaya koymayan şirketlerin çok yakında yatırımcılarını kaybetme, sermaye bulamama ve sigorta teminatlarının artması riskleriyle karşı karşıya kalacağı uyarısında da bulundu.