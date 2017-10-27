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    Şirket sorgulama ekranı! Adıma şirket var mı?

    Hürriyet Haber
    27.10.2017 - 14:44 | Son Güncelleme:

    Adıma şirket var mı sorusunun cevabını resmi kurumlarda arayan vatandaşlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yeni bir uygulama başlattı. Şirket sorgulama ekranı oluşturan bakanlık, firma bilgisi sorgulama işlemini TC Kimlik Numarası ve kimlik bilgileri gibi küçük adımlarla gerçekleştirebiliyor. Peki, şirket sorgulama işlemi nasıl yapılacak? İşte, kolayca gerçekleştirebileceğiniz adımlar

    Şirket sorgulama işlemi ile adına herhangi bir firma olup olmadığını merak eden vatandaşlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın açtığı ekranı kullanacak. Şirket sorgulama ekranına kimlik bilgilerinin girilmesiyle birlikte adına herhangi bir firmanın olup olmadığını kolayca öğrenebilecek olan vatandaşlar, bu işlem için kamu dairelerine gitmek zorunda kalmamış olacak. İşte, şirket sorgulama işlemi hakkında detaylı bilgiler

    ŞİRKET SORGULAMA EKRANI

    Kimlik bilgileriniz üzerine kayıtlı, ortağı/sahibi veya yetkilisi olduğunuz şirket/ticari işletme bilgisini görüntüleme hizmetinden faydalanmak için sorgulama formunu lütfen doğru ve eksiksiz doldurunuz. Görüntülenen hususlara ilişkin ayrıntılı bilgi için ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğüne başvurabilirsiniz. Anonim şirketlerde pay geçişleri tescile tabi olmadığından, bu şirket türü açısından sadece şirketin kurucu ortakları ile temsilcilerinin sorgulanabilmesi imkan dahilindedir.

    ŞİRKET SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    Yukarıdaki linke tıkladıktan sonra sol tarafta bulunan sorgulama formuna cüzdan seri no, cüzdan no, TC kimlik no, ad ve soyad girmeniz yeterli olacaktır.

     

    Etiketler: gtb , şirket sorgulama ekranı
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