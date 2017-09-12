Şirket, ‘Gelmeyin’ diye yolcuları aradı

İFLASINI veren Air Berlin, bugünkü birçok uçuşunu iptal etti. Air Berlin pilotlarıyla şirket yöneticileri arasında bir süreden beri süren görüşmeler çıkmaza girince pilotlar, doktordan rapor aldı. Hasta olduklarını ve uçamayacağını şirkete bildiren pilot sayısının 250 olduğu belirtildi. Bunun üzerine şirket yetkilileri de yolcuların havaalanlarına gelmemesi için bilet sahiplerini arayıp uyarıda bulundu. Yolcuları telefonla arayan şirket yetkilileri, “Havaalanına gelmeyin uçmuyoruz” dedi.

BİN 200 PİLOT GÖREV YAPIYOR

Rapor alan pilotlar nedeniyle sadece Berlin’den 19, Düsseldorf’tan da 15 uçuş yapılamadı. Şirket yönetimi yaptığı açıklamada yolcular adına çok üzgün olduklarını belirtti.

Air Berlin yönetimi ile pilotlar arasında, şirketin devri durumunda pilotların durumunun ne olacağı konusunda görüşmeler sürdürülüyordu. Pilotlar, Air Berlin’in devredilmesi durumunda iş akitlerinin ve çalışma sürelerinin netleştirilmesini istiyor. Air Berlin’de yaklaşık bin 200 pilot görev yapıyor.