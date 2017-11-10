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    Sirkeci Garı'nda

    Hürriyet Haber
    10.11.2017 - 02:06 | Son Güncelleme:

    Kenneth Branagh’ın yönettiği, başrolünde Branagh’ ın yanı sıra Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Judi Dench ve Willem Dafoe’nun yer aldığı ‘Doğu Ekspresinde Cinayet’in Türkiye’deki ilk gösterimi önceki akşam yapıldı.

    Gala, DHL Express sponsorluğundaki İKSV Galaları kapsamında, filmin bir bölümünün de geçtiği Doğu Ekspresi yolculuğunun başlangıç durağı olan Sirkeci Garı’nda gerçekleşti. Bugün vizyona girecek filmin galasına ilgi büyük oldu.

    Sirkeci Garında

    FİLM İÇİN ÇİKOLATA TREN

    Agatha Christie’nin ünlü romanından uyarlanan filmde dedektif Hercule Poirot, İstanbul’dan Paris’e doğru yol alan lüks trende işlenen cinayeti çözmeye çalışıyor. ABD’de gösterime girmeden önce İKSV Galaları’nda gösterilen filmin global sponsorlarından biri de Godiva. Filmin Londra’daki dünya galası şerefine Godiva, 10 metre uzunluğunda çikolatadan bir Doğu Ekspresi treni tasarlamıştı.

    Sirkeci Garında

    Etiketler: Kenneth Branagh , gazetehaberleri , Branagh
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