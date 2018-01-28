Siri'ye Ubisoft'tan rakip geldi: Hoşgeldin Sam!

Dijital asistanlar bugünlerde oldukça popülerleşti. Alexa, Google Assistant, Siri ve Cortana haberlerde düzenli olarak yer kaplarken, diğer firmalar da bu asistanların arasına kendi türevlerini katmak için çaba sarf ediyorlar. Bu firmaların arasında oyun firmaları da var ve bunlardan biri de Ubisoft.

Ubisoft'un yeni chat robotu kişiliği Sam, ismini Splinter Cell'in Sam Fisher'ından alıyor ve firmanın oyunlarıyla ilgili olan Ubisoft Club uygulamasında sorulara cevap vermek için tasarlanmış. Çıkış tarihlerinden, Assassin's Creed Origins'teki gizli şeyler gibi oyunlarla ilgili her soruya cevap veriyor. Oyuncunun Ubisoft Club uygulamasına bağlı olan chat yapay zekası, multiplayer maçlarını analiz edebiliyor veya keşfettiği şeylere göre tavsiyeler sunabiliyor. Sam'e ilk log-in olduğunuzda, size kaç tane Ubisoft oyunu oynamış olduğunuzu, kulüp sıralamanızı ve ne kadar challenge bitirdiğinizi söylüyor.

Hatta bazen esprili cevaplar da verebiliyor.

Chat robotu, Google Cloud'un Dialogflow sistemi ile doğal bir dil işleme yapıyor. Ubisoft'un Montreal'deki takımı, yaklaşık bir senedir Sam üzerinde çalışıyor ve onu daha etkileşimli hale getirmek için çalışmaya devam edecek. Robot, şu an Assassin's Creed Origins için ACO veya Beyond Good & Evil 2 için BGE2 gibi kısaltmaları tanımaya başlamış bile.

Sam, şuan için beta olarak sadece Kanada'daki Ubisoft Club üyelerine İngilizce olarak sunuluyor, ama daha sonraları başka bölgelerde de yayılacak.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: BİLGİSAYARINIZ İÇİN BİRBİRİNDEN GÜZEL DUVAR KAĞITLARI