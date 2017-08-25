Siri'nin yeni sesi böyle olacak!

Apple, iOS 11 tanımına yaklaştığı şu sıralarda yeni bir araştırma raporu yayınladı. Raporda Siri'nin sesini daha doğal hale getirmek için yapılan geliştirmelerden detaylı olarak bahsediliyor.

Firma bu iş için birkaç saatlik yüksek kaliteli sesi kesip kırpmış. Geliştiricileri zorlayan konulardan bir tanesinin, vurguları ve ses uyumunu düzgün hale getirmek olduğu anlaşılıyor. Bunun yanında bu tür yöntemlerin işlemciyi yorabilmesi, sesleri telefonda bir araya normal yollarla bir araya getirmeyi imkansız kılmış. Bu noktada makine öğrenimi devreye giriyor ve yeteri kadar eğitim verisi toplandığında sistem, hangi ses çiftlerinin bir araya geldiğinde doğal bir ses ortaya çıkardığını "anlıyor".

Yeni sesleri buradaki raporun sonunda dinleyebilirsiniz. Görünüşe bakarsak iOS 11'i sabırsızlıkla beklemek için artık bir sebebimiz daha var, o da daha gerçekçi bir Siri sesi.



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