MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Şirince'de yıkım başladı

    Şirince'de yıkım başladı

    Hürriyet Haber
    01 Ağustos 2017 - 16:47Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 18:29

    Şirince'de dün gelen tebligatlar doğrultusunda bugün yıkım için belediye ekipleri geldi. Bir tekerlekli kulübeyi sahibi kaldırırken bir ev sahibi de yıkımı kendilerinin yapacağını söyledi. Belediye yetkilileri Matematik Köyü ve Nişanyan'ın evlerinin ise yıkım takviminde olmadığını belirttiler. Marematik köyü için ise ruhsatlandırma çalışmalarının sürdüğü ifade ediliyor.

    Şirince hakkında yıkım kararı verilen 128 yapıdan üçü için bugün yıkım yapılacağı açıklanmıştı. Ancak kaldırılmasına karar verilen tekerlekli kulübeyi sahibi Tekin Karadağ kendisi kaldırırken en üst katının yıkılacağı belirtilen Pınar Kızıl yıkımı kendilerinin yapacağını söyledi.

    Gazeteduvar'ın haberine göre, İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Köyü’nde 128 bina için alınan yıkım kararından üçü bu sabah belediye ekiplerinin gelmesiyle birlikte uygulamaya konuldu.

    Bugün yıkılması beklenen 3 yapıdan birisinin sahibi olan Tekin Karadağ, “Bu yıkımlar diğer yıkımları da getirir. Bugün belediye yetkilileri otoparktaki yazıhanemi kaldırmam için bana 15 gün daha süre verdi ama ben kimse üzülmesin diye gördüğünüz gibi kendi gönlümle kaldırdım” şeklinde konuştu. Yıkım kararı olan üçüncü binada ise bugün bir işlem yapılmadı.
     
    ‘MATEMATİK KÖYÜ VE NİŞANYAN EVLERİ TAKVİMDE YOK’

    Selçuk Belediyesi İmar Şehircilik Müdürü Vekili Harun Abuş da yaptığı açıklamada, “Bu mühürleme İl Özel İdaresi tarafından yapılmış. Bununla ilgili yargı süreçleri de tamamlanmış durumda. Dolayısıyla bizim hukuk servisimizde burasıyla ilgili devam eden herhangi bir işlem yok. Bize yıkım takviminin belirlenmesinden sonra yürütmeyi durdurma ile ilgili girişimleri olduğunu söylediler ancak şu ana kadar elimize herhangi bir belge ulaşmadı” dedi.“Matematik Köyü ve Nişanyan evleri de bu yıkım takvimi içinde mi?” sorumuza ise Abuş şöyle cevap verdi: “Şu an Şirince’de üç yer yıkım takviminin içinde. Ancak ne Matematik Köyü ne de Nişanyan evleri bu takvimin içinde değil. Matematik Köyü’nün zaten bir ruhsatlandırma çabası var. Biz de belediye olarak tabii ki bu çabası devam edenlere öncelikli olarak takvime almıyoruz.”

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: matematik köyü , şirince , nişanyan evleri , yıkım
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri