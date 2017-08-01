Şirince'de yıkım başladı

Şirince hakkında yıkım kararı verilen 128 yapıdan üçü için bugün yıkım yapılacağı açıklanmıştı. Ancak kaldırılmasına karar verilen tekerlekli kulübeyi sahibi Tekin Karadağ kendisi kaldırırken en üst katının yıkılacağı belirtilen Pınar Kızıl yıkımı kendilerinin yapacağını söyledi.

Gazeteduvar'ın haberine göre, İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Köyü’nde 128 bina için alınan yıkım kararından üçü bu sabah belediye ekiplerinin gelmesiyle birlikte uygulamaya konuldu.

Bugün yıkılması beklenen 3 yapıdan birisinin sahibi olan Tekin Karadağ, “Bu yıkımlar diğer yıkımları da getirir. Bugün belediye yetkilileri otoparktaki yazıhanemi kaldırmam için bana 15 gün daha süre verdi ama ben kimse üzülmesin diye gördüğünüz gibi kendi gönlümle kaldırdım” şeklinde konuştu. Yıkım kararı olan üçüncü binada ise bugün bir işlem yapılmadı.



‘MATEMATİK KÖYÜ VE NİŞANYAN EVLERİ TAKVİMDE YOK’

Selçuk Belediyesi İmar Şehircilik Müdürü Vekili Harun Abuş da yaptığı açıklamada, “Bu mühürleme İl Özel İdaresi tarafından yapılmış. Bununla ilgili yargı süreçleri de tamamlanmış durumda. Dolayısıyla bizim hukuk servisimizde burasıyla ilgili devam eden herhangi bir işlem yok. Bize yıkım takviminin belirlenmesinden sonra yürütmeyi durdurma ile ilgili girişimleri olduğunu söylediler ancak şu ana kadar elimize herhangi bir belge ulaşmadı” dedi.“Matematik Köyü ve Nişanyan evleri de bu yıkım takvimi içinde mi?” sorumuza ise Abuş şöyle cevap verdi: “Şu an Şirince’de üç yer yıkım takviminin içinde. Ancak ne Matematik Köyü ne de Nişanyan evleri bu takvimin içinde değil. Matematik Köyü’nün zaten bir ruhsatlandırma çabası var. Biz de belediye olarak tabii ki bu çabası devam edenlere öncelikli olarak takvime almıyoruz.”

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