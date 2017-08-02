Siri ve The Rock’ın oynadığı Apple reklamı Türkçe dublajla yayında

Reklam filmini Apple Türkiye’nin resmi YouTube hesabında bulmak mümkün. Reklamda Türkçe dublaj yapılmışken Siri de, bizzat iPhone ve iPad’lerden alıştığımız sesle karşımıza çıkıyor. Böylelikle reklam filminin yerel etkisi artırılmış oluyo

Reklam filminde “The Rock”, Siri ile birlikte hayattaki hedeflerini gözden geçiriyor, ilgi alanlarının peşinden giderek dünyayı dolaşmaya, hatta uzayda selfie çekmeye kadar birçok işi yapmayı beceriyor.

Siri ile neler yapılabilir?

Siri The Rock’a olduğu gibi, size de nerede ve ne yapıyor olursanız olun, yardımcı olabilir. Bu sanal asistan telefon araması yapma gibi basit işlerden, konum tabanlı anımsatıcılar oluşturma veya takviminizi yeniden düzenleme gibi daha karmaşık işlemlere kadar her işinizi kolayca yapmanıza yardımcı oluyor:

Aramalar: Siri, arama yapmak için pratik bir yöntem sunuyor. Siri kişilerinizi tanıyor, ilişkileri ve takma adları öğreniyor. Ayrıca şirketleri bulup aramanıza da yardımcı oluyor.

Mesajlar: Siri, hareket halindeyken veya arabanızdayken mesaj göndermenizi sağlıyor veya size en son mesajları okuyor.

Anımsatıcılar ve Uyarılar: Siri anımsatıcılar ve listeler oluşturarak yapmanız gereken işleri takip etmenize yardımcı oluyor. Ayrıca alarm ya da zamanlayıcı ayarlamayı kolaylaştırır.

Kişiler ve Takvim: Siri tüm kişi bilgilerinizi takip ediyor ve takviminizi yönetmenizi kolaylaştıyor.

Navigasyon: Siri, gitmek istediğiniz yere ulaşmanızı sağlıyor, iş yerlerini ve şirketleri bulup onlarla etkileşime geçmenize yardımcı oluyor. Mağaza çalışma saatlerini kontrol ediyor, internet sitelerini ziyaret ediyor, yorumları okuyor, fotoğrafları görüyor, yol tarifi alıyor, şirkete telefon ediyor ya da daha fazlasını yerine getiriyor.

Fotoğraflar ve Selfie’ler: Siri Fotoğraf uygulamasındaki favori fotoğraflarınızı bulabiliyor. Bunun dışında selfie çekmek için bir komutunuzla ön kamerayı açabilir.

Dışarı çıkma: Akşam dışarı çıktığınızda Siri restoran bulmanıza, yol tarifi almanıza veya araç çağırmanıza yardımcı oluyor.

Eğlence ve Medya: Siri favori müziklerinize, TV programlarınıza, filmlerinize, podcast’lere ve sesli kitaplara erişmenize yardımcı oluyor. Oynatmayı başlatma ve durdurma gibi temel kontrollerin yanı sıra, müzik dinleme ve film izleme deneyiminizi de kişiselleştirerek tüm aygıtlarda içerikleri sıraya koyuyor ve soruları yanıtlıyor.

Ev yönetimi: Siri, HomeKit ile birlikte termostattan ışıklara ve güvenlik sistemine kadar evinizdeki her şeyi kontrol etmenize yardımcı oluyor. Evinizde bulunan ve HomeKit ile uyumlu aksesuarları tanıyan Siri, belirli bir anda onların hangi durumda olduklarını biliyor. Siri’den ev aletlerini açıp kapatmasını, ışıkları kısmasını veya belirlediğiniz ortamlardan birini ayarlamasını isteyebilirsiniz.

Egzersiz ve Antrenmanlar: Siri ile iPhone ve Apple Watch’unuzdaki antrenman uygulamalarını kontrol edebilirsiniz. Örneğin, Siri’ye koşu, bisiklet, yüzme veya kardiyo gibi bir antrenman başlatmasını söyleyebilirsiniz.

Ayarlar ve Sistem Tercihleri: Siri komutunuz üzerine Wi-Fi’yi açarak veya konum ayarlarını açık duruma getirerek aygıtlarınızı yönetmenizi sağlayabilir.

Uygulamaları Başlatma: Siri tek bir komutunuzla tüm uygulamalarınızı açabilir. Arkadaşlarınızla mesajlaşmak için WhatsApp’ı, araç çağırmak için Uber’i, arama yapmak için Viber veya Skype’ı, fotoğraf bulmak için Pinterest veya Facebook’u kolayca başlatabilirsiniz.

Acil durumlarda yardım alma: Acil durumlarda destek için Siri 112’yi arayabilir, en yakın hastaneyi bulabilir, uygun bir yardım hattı önerebilir veya yerel hizmet önerilerinde bulunabilir. Kullanıcılar "Hey Siri" diyerek iPhone’larına dokunmadan bütün bu hizmetleri başlatabilirler.



Videoyu izlemek için tıklayın.