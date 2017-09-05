Siri, anemi hastası genci kasırgadan kurtardı

Genetik bir bozukluk sonucu orak hücre anemisi hastası olan Tyler Frank, Harvey Kasırgası’nın ciddi şekilde vurduğu Teksas eyaletindeki evlerinin çatısında ailesiyle birlikte mahsur kaldı. Hastalığı sonucu Orak Hücre krizi geçiren Tyler 911’i arayarak acil yardım istedi. Ancak genç kız, çevredeki yolları kapatan sel suları sonucu bu çağrısına yanıt alamadı.

'SİRİ, SAHİL GÜVENLİĞİ ARA'

Instagram ve Facebook hesapları üzerinden de yardım isteyen Tyler, burada da başarılı olamadı. Son olarak Tyler’ın aklına, iPhone telefonuna entegre olan sanal asistan Siri ile yardım istemek geldi. Siri’ye “Sahil güvenliği ara” talimatında bulunan genç kız, en sonunda sahil güvenlik yetkililerine ulaşmayı başardı. Tyler o anları, “Siri yeterince akıllı, bir de ona sorayım dedim” ifadeleriyle anlattı.

ÖNCELİK YAŞLI VE AĞIR HASTALARDA

Konumunu internet üzerinden yetkililerle paylaşan Tyler, acı çektiğini ve acil yardıma ihtiyacı olduğunu bildirdi. Çağrının ardından, bir acil yardım helikopteri Tyler’ın evine ulaştı. Ancak kurtarma ekipleri, kasırgaya bağlı taleplerin öncelikli olduğunu belirterek sadece yaşlı ve ağır hasta olanları yanlarına alarak geri döndü.

Sonraki gün ateşi 39 derecenin üzerine çıkan ve acılar içinde kıvranan genç kızın ailesi, ev ve arabalarının sular altında kaldığını belirterek Siri aracılığıyla yeniden yardım çağrısında bulundu. Bu kez Teksas Çocuk Hastanesi'nde tedavi altına alınan Tyler, bir süre sonra taburcu edilerek ailesi ile birlikte bir otele yerleştirildi.