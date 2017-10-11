Sırbistan'a 35 milyon Euro yatıracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sırbistan ziyareti kapsamında, Sırbistan Ekonomi Bakanı Goran Knezevic ve Tay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak arasında imzalanan İyi niyet Anlaşması’na göre Taypa, Sırbistan’ın Kraljevo şehrinde kuracağı hazır giyim ve konfeksiyon fabrikasına 5 yılda 35 milyon euroluk yatırım yapacak. Tesiste yaklaşık 2.500 kişiye istihdam imkânı sağlanacak.

Temelleri 1977 yılında Sultanhamam’da Mesut Toprak tarafından atılan ve tekstil sanayiciliğinde bu yıl 40’ıncı yaşını kutlayan Tay Group, küresel büyüme vizyonu çerçevesinde yurt içinde devam eden yatırımlarının yanında yurt dışında da yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Mısır’da yaklaşık 2.500 kişiyle üretim yapan, Cezayir’de de Tayal SPA isimli firmayla gelecek yıl içinde üretime geçmeye hazırlanan Tay Group şirketlerinden Taypa, Sırbistan’da yapmayı planladığı yeni tekstil yatırımı için imzaları attı.

Konuya ilişkin İyi Niyet Anlaşması (Memorandum of Understanding), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sırbistan ziyareti kapsamında, iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının huzurunda, Sırbistan Ekonomi Bakanı Goran Knezevic ile Tay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak arasında imzalandı.

Anlaşma uyarınca Taypa, Kraljevo şehrinde kurulması planlanan hazır giyim ve konfeksiyon fabrikası için önümüzdeki 5 yılda toplam 35 milyon euroluk bir yatırım yapacak. Tesiste toplam 2.500 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Taypa’nın yeni yatırımının adresi olacak Kraljevo, Belgrad’ın yaklaşık 160 kilometre güneyinde yer alırken, uluslararası ulaşım ağlarına olan yakınlığıyla öne çıkıyor.