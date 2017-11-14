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    Sırada iPhone X Plus mı var?

    Hürriyet Haber
    14.11.2017 - 10:08 | Son Güncelleme:

    Apple'ın 24 Kasım'da Türkiye pazarına sunacağı iPhone X Plus'ı daha pek çok kişi eline dahi almamışken, iPhone X Plus'ın satışa çıkabileceği ihtimali ortaya çıktı. Peki gerçekten de Apple daha büyük bir ekranlı bir iPhone X Plus peşinde mi?

    iPhone X Plus iddiasının arkasında ise daha önce Apple'la ilgili pek çok iddiada imzası bulunan isim analist Ming-Chi Kuo'dan başkası değil. Kuo'ya göre Apple bu yeni telefon üzerinde ciddi ciddi çalışmalarını sürdürüyor. 6.5 inç OLED ekranlı bir iPhone X Plus modelinin de gelebileceği düşünülüyor. Ek olarak yeni 6.1 inç LCD ekranlı bir model de iPhone 9 olarak karşımıza çıkabilir. Tüm bu tam ekran tasarımlı cihazlarda TrueDepth Kamera sisteminin de yer alması ön görülüyor. Touch ID ise gelecek yıl tamamen aramızdan ayrılacak gibi gözüküyor.

    Sırada iPhone X Plus mı var

    Gelecek yılın ikinci yarısı için 120 milyon adetlik satış beklentisi bulunuyor. Yine 2018 yılına ait modellerin iPhone satışlarında ciddi bir dönüşüm sağlayacağı düşünülüyor. Bu yılın ikinci yarısında 80 milyon adetlik satış beklendiğini de not olarak düşelim.

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