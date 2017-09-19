Sırada beklemek istemeyen göçmen bankayı yaktı!

Avustralya merkezli ABC News tarafından yapılan habere göre olayda 29 kişinin yaralandığı açıklandı. Bunlarda 4'ünün durumu ise ağır.. Nur İslam'ın vücudunun yüzde 60'ının yandığı belirtiliyor.

BANKADAN İNTİKAM ALMAK İSTEDİ

Myanmarlı sığınmacının sabah saatlerinde para çekmeye geldiği, ancak uzun süre beklemekten dolayı oldukça şikâyetçi olduğu aktarıldı.

Çevresindekilere sırada beklemekten rahatsız olduğunu söyleyen Nur İslam'ın, polise verdiği ifadede "bankadan intikam almak" için şubeyi yaktığını söylediği belirtiliyor.