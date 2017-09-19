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    Hürriyet >Dünya>Sırada beklemek istemeyen göçmen bankayı yaktı!

    Sırada beklemek istemeyen göçmen bankayı yaktı!

    Hürriyet Haber
    19.09.2017 - 12:14 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 12:17

    Avustralya'da 22 yaşındaki Myanmarlı sığınmacı Nur İslam isimli adam banka sırasında beklemek istemediği için Avustralya'da bir bankayı yaktı. Commonwealth Bank'a ait bir şubede önce yere benzin döken sığınmacı müşteriler kaçarken bankayı ateşe verdi.

    Avustralya merkezli ABC News tarafından yapılan habere göre olayda 29 kişinin yaralandığı açıklandı. Bunlarda 4'ünün durumu ise ağır.. Nur İslam'ın vücudunun yüzde 60'ının yandığı belirtiliyor.

    BANKADAN İNTİKAM ALMAK İSTEDİ

    Myanmarlı sığınmacının sabah saatlerinde para çekmeye geldiği, ancak uzun süre beklemekten dolayı oldukça şikâyetçi olduğu aktarıldı.

    Çevresindekilere sırada beklemekten rahatsız olduğunu söyleyen Nur İslam'ın, polise verdiği ifadede "bankadan intikam almak" için şubeyi yaktığını söylediği belirtiliyor.

    Etiketler: Avustralya , Myanmar , sığınmacı
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