Sıra dışı klip

Sözü, müziği Fatih Abb, düzenlemesi Yasin Keleş’e ait olan ‘Aşka İsyan’ şarkısını geçtiğimiz günlerde kliplendiren İbrahim Aktolon heyecanlı günler yaşıyor.

Çekilen ikinci video klibini aynı zamanda şarkının yazarı olan Fatih Abb yönetmenliğinde Luxemburg,Almanya ve Fransa olmak üzere üç farklı ülkede çekerek bir ilke imza atıyor.

25 kişilik bir ekip ile yaklaşık 5 günde çekimleri tamamlanan video klip sanatçıya ikiyüz bin tl mal oldu. İşte Benim Stilim programından tanıdığımız Ayşegül Melisa Doğan’da sanatçıya eşlik etti.