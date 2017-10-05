Sır perdesi kalkmıyor

ABD’nin kumarhaneleriyle meşhur Las Vegas kentindeki konseri hedef alan katliamın gerekçesi gizemini koruyor.



Mandalay Bay Oteli’nin 32’nci katındaki odasından 59 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden 64 yaşındaki fail Stephen Paddock’ın kız arkadaşı 62 yaşındaki Marilou Danley’in ifadesi de esrar perdesini aralayamadı.





FBI AJANLARI SORGULADI

Önceki gün Filipinler’den ABD’nin Los Angeles kentine dönen Danley, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından sorguya alındı.



ABD basınında çıkan haberlere göre; Stephen Paddock katliamdan bir hafta önce Filipinler’e 100 bin dolar (356 bin TL) yolladı. ABD’li yetkililer Paddock’ın bir tür hayat sigortası olarak kadına bu parayı yolladığını tahmin ediyordu. Filipinli bir yetkili, Paddock’ın en az iki kez Filipinler’e gittiğini de belirtti.





Stephen Paddock’ın kız arkadaşı Marilou Danley, tanık olarak dinleniyor. Şimdilik eylemden haberdar olmadığı sanılıyor.



‘NAZİK BİR ADAMDI’

Ancak Danley, FBI ajanları tarafından sorgulandıktan sonra bir açıklama yaptı. Danley’in avukatı tarafından okunan ifadesine göre; iki haftadır Filipinler’de bulunan Danley’in katliamdan haberi yoktu. Danley, Paddock’tan gelen 100 bin dolara başta sevindiğini ve parayı ev alması için gönderdiğini düşündüğünü söyledi. Stephan Paddock’ı “nazik, ilgili bir adam” olarak tanıdığını anlatan Danley, “Onu sevmiştim ve onunla sakin bir gelecek ümidi taşıyordum” dedi.



Bu arada Amerikan Los Angeles Times gazetesine göre ikilinin gittiği bir kahve zincirinin şubesinde çalışanlar Paddock’ın kadına kötü davranışlarını gördüklerini anlattı. Filipinler doğumlu Danley’in Avustralya’da yaşayan kız kardeşleri, Paddock’ın, onu planlarına karıştırmamak için yanından uzaklaştırdığına inandıklarını aktardı. Avustralyalı Channel 7 TV’nin yüzleri kapalı halde görüştüğü kız kardeşler, Marilou Danley’in orada olması halinde Paddock’ı durdurabilecek “iyi bir insan” olduğunu söyledi. Öte yandan basında eskiden kumarhanelerde üst düzey hostes olarak çalışan Danley’in bir zamanlar aynı anda iki farklı kişiyle evli olduğuna dair söylentiler de yer aldı.



ODAYA KAMERA DÜZENEĞİ KURMUŞ

Pazar akşamki katliam anına dair yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Polisleri görebilmek için odaya kamera yerleştiren Paddock, kapıya da “Rahatsız etmeyin” tabelası asmış.



Polis, Stephen Paddock’ın kendisini yakalamaya gelen güvenlik güçlerini görebilmek için biri koridordaki yemek servisi aracının içerisine, diğeri ise odanın içine olmak üzere iki güvenlik kamerası yerleştirdiğini tespit etti. Otele geçen perşembe yerleşen Paddock’ın üç gün boyunca otel hizmeti istememesi de dikkat çeken ayrıntılar arasında...



Las Vegas polisi, Paddock’ın bu saldırının her ayrıntısını “titizce planladığını” ve 9 ila 11 dakika boyunca otelin 32’nci katındaki odasından konser alanına ateş açtığını aktardı. Polis, Paddock’ın otel odası da dâhil 3 farklı yerde yaptığı aramada saldırgana ait 47 silah ele geçirildiğini bildirdi.





Bir otel çalışanı Paddock’ın odasına götürdüğü yiyecekleri yansıttığını iddia ettiği bir adisyonu Facebook’ya yayınladı. Adisyonda Paddock’ın bir misafiri olduğu görülüyor.



Yetkililer, Stephen Paddock’ın 1982 yılından bu yana silah biriktirdiğini ve geçen yıl çoğu tüfek 33 ateşli silah satın aldığını açıkladı. Paddock, 12 yarı otomatik tüfeği de özel mekanizmalarla tam otomatik tüfeğe dönüştürmüş.



TRUMP LAS VEGAS'TA

ABD Başkanı Donald Trump, dün ülke tarihinin en kanlı saldırılarından birinin şokunu yaşayan Las Vegas’a gitti. Trump eşi Melania ile birlikte basına kapalı olarak yaralıları ve ailelerini ziyaret etti. University Medical Center’da çalışan sağlık personelini tebrik eden Trump, “Doktorların yaptıkları inanılmazdı. Yaptıkları işi görünce, Amerikalı olmaktan gurur duyuyorsunuz” dedi. Bazı yaralılarının durumunun ağır olduğunu söyleyen ABD lideri, “Çok kötü yaralandılar, çünkü diğerlerine yardım etmek için oradan ayrılmayı reddettiler” dedi. Trump, Las Vegas Metropolitan Polis Karargâhı’na da bir ziyaret gerçekleştirdi. Öte yandan, Trump’ın konvoyu, hastaneye giderken, 59 kişinin katledildiği Mandalay Oteli’nin yanından geçti.