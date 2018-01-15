Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Sır perdesi aralandı! "Türk firmasına baskı yapmak için talimatı verdim"

    Sır perdesi aralandı! "Türk firmasına baskı yapmak için talimatı verdim"

    Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
    15.01.2018 - 14:08 | Son Güncelleme:

    Yunan Sahil Güvenlik Kuvvetleri’nin geçen 7 Ocak’da el koyduğu Tanzanya bandıralı “Andromeda” gemisiyle ilgili sır perdesi aralandı.

    Sır perdesi aralandı Türk firmasına baskı yapmak için talimatı verdimPatlayıcı imalatında kullanılabilecek 410 ton malzeme yüklü geminin, Mersin ve İskenderun limanlarından AB’nin ambargo uyguladığı Libya’ya gitmek üzere  demir almadıkları ve her şeyin “Andromeda’”nın sahibi Yunan armatörün, parasını ödemediklerini iddia ettiği 2 Türk firmasına yaptığı şantajdan kaynaklandığı ortaya çıktı.

    Geminin sahibi Teodoros Rellas, iki Türk firması hesabına, geçen Kasım ayında Mersin ve İskenderun limanlarından yüklediği malzemenin Libya’ya götürülmediğini itiraf etti. 

    "TÜRK FİRMASINA BASKI YAPMAK İÇİN TALİMATI VERDİM"

    Rellas, Türk firmalarının kendisine önceden anlaştıkları parayı ödememeleri nedeniyle geminin Ukraynalı kaptanına “Rotanı Libya’nın Mısrata limanına çevir” talimatı verdiğini söyledi ve “Türk firmalarına baskı yapmak için bu talimatı verdim. Geminin rotasını izleyeceklerini biliyordum. Andromeda’nın Libya’ya gitmesine niyetim yoktu” dedi.

    Yunan Sahil Güvenlik, mürettebatının ifadelerine dayanarak, geminin AB’nin ambargo uyguladığı Libya’ya gitmekte olduğunun anlaşıldığını ve bu nedenle de savcılığın talimatı ile gemiye ve yüküne el konduğunu açıklamıştı.

    “Andromeda” Mersin Limanı’ndan yüklediği infilaklı fitil, anfo, power gel magnum, kablo, elektrikli ve elektriksiz kapsül ve amonyum nitrat çözeltisini Etyopya,  İskenderun Limanı’ndan yüklediği statik tank, tanker dorse ve dorse üstü statik tankları da Yemen ve Umman limanlarında boşaltacaktı.

     

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER , Haber
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri