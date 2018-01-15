Sır perdesi aralandı! "Türk firmasına baskı yapmak için talimatı verdim"

Patlayıcı imalatında kullanılabilecek 410 ton malzeme yüklü geminin, Mersin ve İskenderun limanlarından AB’nin ambargo uyguladığı Libya’ya gitmek üzere demir almadıkları ve her şeyin “Andromeda’”nın sahibi Yunan armatörün, parasını ödemediklerini iddia ettiği 2 Türk firmasına yaptığı şantajdan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Geminin sahibi Teodoros Rellas, iki Türk firması hesabına, geçen Kasım ayında Mersin ve İskenderun limanlarından yüklediği malzemenin Libya’ya götürülmediğini itiraf etti.

"TÜRK FİRMASINA BASKI YAPMAK İÇİN TALİMATI VERDİM"

Rellas, Türk firmalarının kendisine önceden anlaştıkları parayı ödememeleri nedeniyle geminin Ukraynalı kaptanına “Rotanı Libya’nın Mısrata limanına çevir” talimatı verdiğini söyledi ve “Türk firmalarına baskı yapmak için bu talimatı verdim. Geminin rotasını izleyeceklerini biliyordum. Andromeda’nın Libya’ya gitmesine niyetim yoktu” dedi.

Yunan Sahil Güvenlik, mürettebatının ifadelerine dayanarak, geminin AB’nin ambargo uyguladığı Libya’ya gitmekte olduğunun anlaşıldığını ve bu nedenle de savcılığın talimatı ile gemiye ve yüküne el konduğunu açıklamıştı.

“Andromeda” Mersin Limanı’ndan yüklediği infilaklı fitil, anfo, power gel magnum, kablo, elektrikli ve elektriksiz kapsül ve amonyum nitrat çözeltisini Etyopya, İskenderun Limanı’ndan yüklediği statik tank, tanker dorse ve dorse üstü statik tankları da Yemen ve Umman limanlarında boşaltacaktı.