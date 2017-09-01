MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Sır konuşmalar Viber’de

    Sır konuşmalar Viber’de

    Hürriyet Haber
    01.09.2017 - 07:02 | Son Güncelleme: 01.09.2017 - 07:09

    Vatan Şaşmaz’ı öldürüp ardından canına kıyan Filiz Aker’in cenazesi dün Tuzla’da defnedildi. Aker’in, Şaşmaz’a attığı ‘Gel, helalleşelim’ mesajını yazdığı Viber’deki sohbet kayıtları sır perdesini aralayacak

    İstanbul Beşiktaş'taki Conrad Otel'de sunucu oyuncu Vatan Şaşmaz'ı silahla öldürüp intihar eden eski manken Filiz Aker (54) için dün Tuzla Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Aker'in yeğeni Dora Ercan, ağabeyleri Süleyman ve Sümer Bayer ile yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından, Filiz Aker'in cenazesi Tuzla Mezarlığı'na defnedildi.

    NE KONUŞTULAR?

    Öte yandan çifte ölümle sonuçlanan olayla ilgili soruşturma da sürüyor. Vatan Şaşmaz'ın otel odasında kapalı olarak bulunan cep telefonunu kendisinin mi kapattığına yoksa Şaşmaz'ın telefonunun Filiz Aker tarafından mı kapatıldığına yönelik araştırma sürüyor. Filiz Aker ile Vatan Şaşmaz'ın cep telefonlarının incelemesi ise İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.

    Sabah gazetesinin haberine göre, Aker'in cinayeti işlediği ve ardından da intihar ettiği gün 'Viber' adlı konuşma programına girdiği belirlendi.

    Olay gününde Aker'in Şaşmaz'a "Gel konuşalım. Helalleşelim" şeklinde mesaj attığı ve Şaşmaz'ın da konuşmak için otele gittiği iddia edilmişti. İddialara göre Aker, o mesajı 'Viber' programından attı. Soruşturmayı sürdüren İstanbul Polisi, olayın meydana geldiği otelde 1130 numaralı odaya giren ve Şaşmaz ile Aker'in cesetleriyle karşılaşan otel görevlisi 3 kişinin de ifadesini aldı.

    Etiketler: vatan şaşmaz cinayeti , filiz aker , viber , cinayetin detayları
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri