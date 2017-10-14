Sır komutan Süleymaniye'de ortaya çıktı

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, geçtiğimiz haftalarda Almanya'nın başkenti Berlin'de hayatını kaybeden Irak'ın eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin mezarını ziyaret ederken görüntülendi.

İran'ın sır komutanının aylardır nerede olduğuna dair bir bilgi yoktu. Ancak, geçtiğimiz günlerde, Kasım Süleymani’nin Kerkük civarına gittiği ve Kerkük'e saldırması için Haşdi Şabi'yi teşvik ettiği iddia edilmişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından, İranlı komutanın Kerkük kentine yakın olan ve Irak'ın eski Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani'nin kabrinin olduğu Süleymaniye kentinde ortaya çıkması dikkat çekti.