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    Sır komutan Süleymaniye'de ortaya çıktı

    Hürriyet Haber
    14.10.2017 - 13:07 | Son Güncelleme:

    İran Devrim Muhafızları'nın komutanı Tümgeneral Kasım geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden Celal Talabani'nin mezarını ziyaret ederken görüntülendi.

    İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, geçtiğimiz haftalarda Almanya'nın başkenti Berlin'de hayatını kaybeden Irak'ın eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin mezarını ziyaret ederken görüntülendi.

    İran'ın sır komutanının aylardır nerede olduğuna dair bir bilgi yoktu. Ancak, geçtiğimiz günlerde, Kasım Süleymani’nin Kerkük civarına gittiği ve Kerkük'e saldırması için Haşdi Şabi'yi teşvik ettiği iddia edilmişti.

    Sır komutan Süleymaniyede ortaya çıktı

    Tüm bu gelişmelerin ardından, İranlı komutanın Kerkük kentine yakın olan ve Irak'ın eski Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani'nin kabrinin olduğu Süleymaniye kentinde ortaya çıkması dikkat çekti.

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