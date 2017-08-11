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    'Sır komutan' intikam yemini etti

    DHA
    11 Ağustos 2017 - 10:45Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 11:11

    Terör örgütü DEAŞ'ın Irak-Suriye sınırında esir aldığı İranlı askerin boğazını keserek öldürmesi ülkede örgüte yönelik sert tepkilere neden oldu.

    Olaya en sert tepki, İran Devrim Muhafızları’nın yurt dışı operasyonlarından sorumlu Kudüs Kuvvetleri Komutanı Kasım Süleymani’den geldi. Süleymani, "Şehidimizin kesilmiş boğazına andolsun hepsini öldürmeden oturmayacağız" diyerek örgütten intikam alacaklarını söyledi.

    Irak-Suriye sınırında yer alan Tanaf bölgesinde geçen pazartesi günü yaşanan çatışmalarda İranlı asker Muhsin Hoceci’yi esir alan terör örgütü DEAŞ, askerin boğazını kesip görüntülerini internetten paylaşmıştı.

    DEAŞ ayrıca önceki gün Farsça bir video yayınlayarak, İran’ı Tahran’da yeni eylemler yapmakla tehdit etti.

    Etiketler: kasım süleymani , iran , DEAŞ
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