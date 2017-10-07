Sır kazıdan çıkan kurban da katil çıktı... 11 yıl sonra içki masasında gelen itirafla harekete geçildi

Habertürk Gazetesi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir vatandaşın “Bir arkadaşım içki masasında, 2006 yılında bir cinayet işlendiğini ve cesedin Eyüp’teki bir otoparka gömüldüğünü anlattı” ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis, ihbar edilen yer ve kişilerle ilgili teknik-fiziki takip başlattı. Öldürüldüğü iddia edilen Metin Özel isimli kişinin 2006’dan beri kayıp olarak arandığı belirlenince 11 yıllık dosya, tozlu raflardan indirildi. Polis olay tarihindeki ifadeleri de yeniden mercek altına aldı.

EVE KIRMIZI BOYA

Bir görgü tanığının “O gece 4 kişi bir baza taşıyordu. Taşımakta zorlanıyorlardı. Bir süre sonra da evlerinin içinin kırmızı renge boyandığını fark ettik” şeklinde ifade verdiği belirlenince, polis Özel’in öldürüldüğüne ve Eyüp’te bir otoparka gömüldüğüne ikna oldu. 3 gün boyunca iş makineleriyle kazı yapılan otoparktan çok sayıda kemik çıktı. Bulunan kemiklerin bir bölümünün insana ait olduğu belirlenirken, bir bölümünün ise deformasyona uğradığı için anlaşılamadığı öğrenildi. Kemik parçaları kime ait olduğunun belirlenmesi için DNA testi yapılmak üzere adli tıpa gönderildi.

CİNAYETTEN GÖZALTINDA

Organize polisi çok gizli yürüttüğü soruşturmada, Metin Özel’i öldürdüğü iddia edilen 4 kişinin yakalanması için operasyon başlattı. Şüphelilerden o gece bazayı taşıyanlardan biri olduğu tespit edilen M.E. gözaltına alınırken, M.K., S.Z. ve Y.G.’nin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.