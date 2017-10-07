Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Sır kazıdan çıkan kurban da katil çıktı... 11 yıl sonra içki masasında gelen itirafla harekete geçildi

    Sır kazıdan çıkan kurban da katil çıktı... 11 yıl sonra içki masasında gelen itirafla harekete geçildi

    Hürriyet Haber
    07.10.2017 - 07:51 | Son Güncelleme:

    11 yıl sonra içki sofrasında itiraf edilen cinayet, ihbarla raftan indi. Bir otoparktaki 3 günlük kazıda bulunan kemikler, kayıp Metin Özel’e ait olup olmadığının tespiti için DNA testine gönderildi. Polis, Özel’in 2 kişiyi öldürüp katillerinin yanında saklandığını düşünüyor.

    Habertürk Gazetesi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir vatandaşın “Bir arkadaşım içki masasında, 2006 yılında bir cinayet işlendiğini ve cesedin Eyüp’teki bir otoparka gömüldüğünü anlattı” ihbarı üzerine harekete geçti.

    Polis, ihbar edilen yer ve kişilerle ilgili teknik-fiziki takip başlattı. Öldürüldüğü iddia edilen Metin Özel isimli kişinin 2006’dan beri kayıp olarak arandığı belirlenince 11 yıllık dosya, tozlu raflardan indirildi. Polis olay tarihindeki ifadeleri de yeniden mercek altına aldı.

    EVE KIRMIZI BOYA

    Bir görgü tanığının “O gece 4 kişi bir baza taşıyordu. Taşımakta zorlanıyorlardı. Bir süre sonra da evlerinin içinin kırmızı renge boyandığını fark ettik” şeklinde ifade verdiği belirlenince, polis Özel’in öldürüldüğüne ve Eyüp’te bir otoparka gömüldüğüne ikna oldu. 3 gün boyunca iş makineleriyle kazı yapılan otoparktan çok sayıda kemik çıktı. Bulunan kemiklerin bir bölümünün insana ait olduğu belirlenirken, bir bölümünün ise deformasyona uğradığı için anlaşılamadığı öğrenildi. Kemik parçaları kime ait olduğunun belirlenmesi için DNA testi yapılmak üzere adli tıpa gönderildi.

    CİNAYETTEN GÖZALTINDA

    Organize polisi çok gizli yürüttüğü soruşturmada, Metin Özel’i öldürdüğü iddia edilen 4 kişinin yakalanması için operasyon başlattı. Şüphelilerden o gece bazayı taşıyanlardan biri olduğu tespit edilen M.E. gözaltına alınırken, M.K., S.Z. ve Y.G.’nin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.

    Etiketler: Metin Özel , cinayet , Eyüp
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri