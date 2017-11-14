Sır dolu olay... Önce kaza sanıldı!

Alınan bilgiye göre, Savaş Topal'ın kullandığı 34 PN 1059 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik şarampole devrildi.



Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı Can-Kur ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Durumu ağır olan sürücü Topal ambulansla hastaneye kaldırıldı, araçtaki Serhat Tunçdemir ise ifadesinin alınması için Akıncılar Polis Merkezine götürüldü.

Savaş Topal, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ön incelemede, Topal'ın yanağında mermi girişi olduğu belirlendi.

Araçta detaylı arama yapan polis ekipleri ise boş kovan buldu.



Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince soruşturma başlatıldı.



Öte yandan, polis merkezindeki Tunçdemir daha sonra durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.