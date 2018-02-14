Siperde 14 Şubat

Bazen ailem ve sen geliyorsun aklıma. Özlem büyük. Bir gün o da biter. Yeter ki vatanımız birliğini korusun, bu bayrak dalgalansın.

“Sevdiğim, nişanlım... Bu satırları sana vatan toprağını nöbet beklerken yazıyorum. Bu duygu hiçbir şeye benzemiyormuş. Allah herkese nasip etmez. Bunun için mutluyum. Biliyorum sen de gurur duyuyorsun. Aklın bende biliyorum. Ama hiç kalmasın. Burada rahatımız iyi.

Bazen ailem ve sen geliyorsun aklıma. Özlem büyük. Bir gün o da biter. Yeter ki vatanımız birliğini korusun, bu bayrak dalgalansın. Hepimiz bunun için buradayız.

Yarın (bugün) sevgililer günü. Yanında olamasam da bil ki vatan aşkıyla yanıp tutuşan asker sevdiğisin.

Vatan aşkı hiçbir şeye benzemez, kalbim bu vatan ve sizler için atıyor. Orada olamasam da ben Mehmetçiğim ve bu vatanın her yerindeyim.

Dualarınızı eksik etmeyin.”

Böyle diyor vatan topraklarını koruyan, sınır bekleyen Jandarma Uzman Çavuş Hakan Yıldız sevdiğine yazdığı mektupta. O da her asker gibi sevdiklerine uzak, memleket toprağını nöbet bekliyor. Aklında sevdikleri ama yüreğinde vatan aşkı...

TEK TUTUNACAK DALI

23 yaşında Mersinli Jandarma Uzman Çavuş Hakan Yıldız, 2 senedir ilk görev yeri olan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Şırnak Jandarma Komando Özel Harekât Tabur Komutanlığı’nda görev yapıyor.

Annesini 1991’de, babasını da 2015’te kaybetmiş. 4 erkek kardeşi olan Yıldız’ın hayatta en büyük tutunacak dalı ise sevdiği, nişanlısı. Bir gün memlekete dönüp kendi yuvasını kurmayı beklerken, “Dualarınızı eksik etmeyin. Vatan önce bize emanet” diyor.

Yıldız’ın Tarsus’ta yaşayan nişanlısı Seda’nın ise nöbet bekleyen sevdiğine ve tüm asker bekleyenlere bir sözü var:

“Asker sevmek yürek ister. Biz beraber bu yoldayız.”