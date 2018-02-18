Sinsilikleri unutmadık

ZAFERE YAKLAŞIYORUZ

“(Reis bizi Afrin’e götür sloganları üzerine) İnşallah, şu anda sıkıntı yok. Olduğu anda zaten başta bizler başkomutan olarak hareket ettiğimiz anda beraber yürüyeceğiz. Genelkurmay Başkanımız Afrin’e çağrıyı yaptığı zaman önce ben gideceğim siz de beraber geleceksiniz. Her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz. Mehmetimiz dağ taş tepe yürüyor. 300 kilometrekarelik alanı aşmış vaziyetteler. Cerablus’ta, Rai’de, El Bab’ta nasıl neticeye ulaşıldıysa inşallah Afrin’de, İdlib’de de Münbiç’te de ulaşılacak.



DÜNYA LİDERLERİNE SESLENİYORUM

Suriye’nin topraklarında Türkiye’nin gözü yoktur. Ama 3.5 milyon Suriyeli kardeşimiz de istiyoruz ki bir an önce evlerine dönebilsin. Dünyadaki liderlere sesleniyorum. Bu insanlar bizim sınırlarımızdan size gelecek. Gelin evlerinde yaşamalarına imkân sağlayalım. Öyle veya böyle bu iş inşallah en yakın zamanda hitama erecek. Ama bunun süresi nedir, ne zamandır, böyle bir takvim vermek benim kudretimde değil. Geçmişte ve kimi konularda hâlâ İran’la Irak’la Rusya’yla Yunanistan’la Amerika’yla Avrupa ülkeleriyle çeşitli anlaşmazlıklarımız, görüş ayrılıklarımız olmuştur. Ne zaman bunları Allah’ın insanlara en büyük lütfu olan akılla, diyalogla, konuşmayla çözdüysek hepimiz kazandık. Ne zaman bu meseleler siyasi ve ekonomik ilişkilerimizde çatışmaya yol açtıysa hep birlikte bedel ödedik.



Lozan’daki kazanımlarımızı unutmadığımız gibi kayıplarımızı da unutmadık. İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası toplumla bütünleşme yolunda attığımız adımları unutmadığımız gibi bizi önce oyalayan sonra dışlayan sinsilikleri de unutmadık. Bugün de yürüttüğümüz mücadele bize verilen destekleri olduğu gibi yapılan gizli açık ihanetleri, söylenen yalanları, sergilenen riyakârlıkları da elbette unutmayacağız.



Devletler arasındaki ilişkilerin mutlak dostluk veya düşmanlık değil ortak çıkarlar üzerine bina edilmesi gerçeğinden hareket ediyoruz. Bizimle ortak geleceğe yürümek isteyenlere musafaha (tokalaşmak) için ellerimiz daima açıktır. Geleceğimizi karartmak isteyenlere ise aynı ellerin yumruk olup, tokat olup inmesi kaçınılmazdır. Herkes ettiğini bulacaktır. Bize tuzak kuranların da tuzaklarına düşeceğine inanıyoruz. En iyisini umacak ama en kötüsüne hazırlıklı olacağız. Zayıflığımızı Türkiye’nin zayıflığı olarak görüp hemen akbabalar gibi ülkemizin üzerine çullanmaya çalışanlara inşallah fırsat vermeyeceğiz.



OSMANLI TOKADINI ATARIZ

Ülkemiz tarihinin en çetin mücadelelerinden birini veriyor. FETÖ, DEAŞ, PKK, YPG gibi terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadele sadece bugünümüz için değil, istikbalimiz için hayati bir önemdedir. Tüm vatandaşlarımın şu hakikatı görmelerini istiyorum: Ya olacağız, ya öleceğiz. Ya bunu oyunu bozacağız ya da bir asır daha ayağımızda prangalarla yaşayacağız. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak diyorum ki bize saldıranlara karşı, kusura bakmayın, biz Osmanlı tokadını atarız.”