Sinpaş Yaparsa Böyle Yapar!

Sinpaş Yapı, Ankara’nın en çok tercih edilen konut projesi Marina Ankara için liderlere yaraşır bir kampanya hazırladı. Kaçırılmayacak kampanya ile banka kredisiz 84 ay vade ile ev alma fırsatı sizi bekliyor. 31 Aralık 2016 tarihine kadar geçerli olan kampanya ile Ankara’nın en çok tercih edilen projesi Marina Ankara’da kolayca ev sahibi olabilirsiniz.



Marina Ankara, Ankaralıların oturmak için en çok tercih ettiği projelerin başında geliyor. Ankara’nın yatırım potansiyeli en yüksek bölgesi Oran’da bulunan proje, sunulan benzersiz sosyal donatılar ve 31 Aralık 2016 tarihine kadar geçerli ‘Liderlere yaraşır kampanyası’ ile dikkat çekiyor. 84 ay vade ile banka kredisiz ev alma şansı sunan kampanya ile hayallerinizdeki Sinpaş Yapı evlerinden kolayca ev alabilir, uygun fiyatlı ödeme seçeneklerinin keyfini çıkartabilirsiniz.



Sinpaş Yapı’nın Lider Ödeme Planı

Türkiye’de markalı konutun lideri Sinpaş, 1974 yılından bu yana 42 yıllık deneyimiyle 80 bin kişiyi ev sahibi yaptı. Hayata geçirdiği özgün projeleri özel kampanyalarla sunan Sinpaş Yapı, Ankara’nın en çok tercih edilen projesi Marina Ankara’dan %5 peşinat ve banka kredisiz 84 ay vade ile 1.480TL’den başlayan taksitle ev sahibi olma avantajı sunuyor.



Ankaralıların İlk Tercihi

Araştırma Şirketi Ipsos’un gerçekleştirdiği ‘Ankara Konut Projeleri Bilinirlik ve Algı Araştırması Raporu’nda Ankara’da en çok konut satın almak istenen bölge olarak Sinpaş projelerinin de yoğun olduğu Oran öne çıkıyor. Her bir konut projesini bilen kişiler bazında, konut satın alım eğilimi en yüksek Sinpaş projelerinden Marina Ankara oldu. 30 yaş üstü, 6 ay içinde markalı konut almayı düşünen, aylık geliri 7 bin TL ve üzeri Ankaralıların katıldığı araştırmada, Marina Ankara en çok ziyaret edilen ve en çok konut satın alınan projelerin başında geliyor.



Marina Ankara ve seçkin sosyal donatıları projeyi farklı kılıyor

Marina Ankara, projeye adını veren ve yelkenliyle gezilebilen büyük bir marina etrafında yerleşik binalarıyla çok özel ve kendisinden söz ettirecek bir konut kompleksi olarak yükseliyor. Marina’nın yanındaki (altın) kumsal, şelaleler, su kaydırakları, suyun üzerinden uzanan ahşap köprüler, tropik ada, şelalelerin ve kanyonun yer aldığı proje, sakinlerine bir tatil kentinde yaşıyor duygusu veriyor. 120 bin metrekarelik alanda, bünyesinde açık ve kapalı profesyonel tenis kortları, eğitimlerin verileceği Tenis Kulübü, 4 kilometrelik bisiklet ve koşu parkuru, futbol ve basketbol sahaları ve Sports International ile de sporla içe içe bir hayat sunan Marina Ankara’nın bir başka çekici özelliği ise 13 kilometre göl çevresindeki ağaçlık alanıyla, Ankara’ya oksijen sağlayan Eymir Gölü’ne en yakın konut projesi olması...



Kampanya 31 Aralık 2016 tarihine kadar geçerlidir.



Kampanya hakkında detaylı bilgi almak için linki tıklayıp formu doldurabilirsiniz: www.sinpas.com



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