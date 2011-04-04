SinpaÅŸ GYO projeleri bÃ¼yÃ¼yor..

SinpaÅŸ GYO yaÅŸamÄ± 'saraylar'a taÅŸÄ±yor, bÃ¶lgeye vurgu yapÄ±yorÂ

SÄ°NPAÅž GYO, bu yÄ±l Bomonti'de residence projesi ve Sancaktepe'de LagÃ¼n'e komÅŸu 600 konutluk proje geliÅŸtirecek. Bu yÄ±l Ankara'nÄ±n da yolunu tutacak olan SinpaÅŸ GYO, birbirine komÅŸu Bosphorus City ve Ä°stanbul SaraylarÄ±'nÄ±n satÄ±ÅŸlarÄ±na devam ediyor. SinpaÅŸ GYO Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± Ã–mer Faruk Ã‡elik, yatÄ±rÄ±m stratejilerinin geliÅŸme potansiyeli taÅŸÄ±yan bÃ¶lgelerde konut projeleri geliÅŸtirmek Ã¼zerine kurulu olduÄŸunu belirtiyor.

GAYRÄ°MENKUL sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼sÃ¼ SinpaÅŸ GYO, hedef mÃ¼ÅŸterilerin ihtiyaÃ§ ve beklentilerine gÃ¶re hareket ederken, sadece konsept geliÅŸtirmiyor her bir projesine de farklÄ± temalar yÃ¼klÃ¼yor. Åžu anda birbirlerine komÅŸu Bosphorus City ve Ä°stanbul SaraylarÄ±'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, Aqua City 2010, LagÃ¼n, Bursa Modern projelerini yÃ¼rÃ¼ten SinpaÅŸ GYO, bu yÄ±lÄ±n yeni projeleri iÃ§in de hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. ÅžiÅŸli Bomonti'de gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi residence projesini son Ã§eyrekte satÄ±ÅŸa sunacak olan SinpaÅŸ GYO, Sancaktepe'de LagÃ¼n'e komÅŸu 600 konutluk bir proje daha geliÅŸtirecek. Ä°stanbul dÄ±ÅŸÄ±na ilk kez Bursa ile yÃ¶nelen SinpaÅŸ, bu yÄ±l Ankara'nÄ±n da yolunu tutacak. SinpaÅŸ GYO Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± Ã–mer Faruk Ã‡elik, komÅŸu projeleri Bosphorus City ve Ä°stanbul SaraylarÄ±'nÄ±n Avrupaâ€™nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k yatÄ±rÄ±m alanlarÄ±ndan biri haline gelecek bÃ¶lgede yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguluyor. Ã‡elik, "Projem, TEM, E-5 ulaÅŸÄ±mlarÄ± ve raylÄ± sistemlerin merkezinde yer alÄ±yor. AtatÃ¼rk HavaalanÄ±'na sadece 10 dakika mesafede. Projenin yakÄ±nÄ±na Tema Park yapÄ±lacak. BÃ¶lgeye yapÄ±lacak konut ve iÅŸletmelerin faaliyete geÃ§mesiyle birlikte on binlerce insana istihdam imkanÄ± da saÄŸlanmÄ±ÅŸ olacak" diyor.

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Bosphorus City'de yaÅŸam

Ã–mer Faruk Ã‡elik'in verdiÄŸi bilgilere gÃ¶re, SinpaÅŸ GYOâ€™nun KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmeceâ€˜de projelendirdiÄŸi Avrupa ve OrtadoÄŸuâ€™nun en bÃ¼yÃ¼k temalÄ± konut projesi Bosphorus Cityâ€™de, 26 bin metrekare bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde, yaklaÅŸÄ±k 750 metre uzunluÄŸunda boÄŸaz, 2 boÄŸaz kÃ¶prÃ¼sÃ¼, geleneksel ve modern mimari ile yorumlanan BoÄŸazâ€™Ä±n yalÄ±larÄ± ve Ä°stanbulâ€™un seÃ§kin boÄŸaz semtleri bulunuyor. Ä°stanbulâ€™un Ã¶zgÃ¼n yaÅŸam tarzÄ±nÄ± yansÄ±tan semtler, OrtakÃ¶y, Beylerbeyi, Rumeli HisarÄ±, Kandilli, Emirgan, KanlÄ±ca, Ä°stinye, YenikÃ¶y ve PaÅŸabahÃ§e projede yeniden yorumlanÄ±yor. TasarÄ±mÄ± 3 yÄ±l sÃ¼ren Bosphorus City, tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda 10 bin kiÅŸiye Ä°stanbulâ€™un doyumsuz gÃ¼zelliklerinin bir arada olduÄŸu bir yaÅŸam alanÄ± sunacak. 66 konutun teslim edilerek, yaÅŸamÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± projede fiyatlar 181 bin 700 lira ile 2 milyon 874 bin lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor.

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Hisar Residence'ler geliyor

YÃ¼zyÄ±l sonrasÄ±nÄ±n tarihi eserlerini oluÅŸturma vizyonu ile geliÅŸtirilen Ä°stanbul SaraylarÄ±, ÅŸehre yÃ¼zyÄ±llar boyu hÃ¼kmeden saraylardan ve Ã§evresindeki semtlerden esinlenilerek modern mimariyle yeniden yorumlandÄ±. Ã‡Ä±raÄŸan, YÄ±ldÄ±z, DolmabahÃ§e, FethipaÅŸa ve Sultantepe KorularÄ±, Kuzguncuk, PaÅŸalimanÄ± gibi Ã¶zellikle Ä°stanbul'un en Ã¶nemli saray, kasÄ±r ve kÃ¶ÅŸklerinin bulunduÄŸu semtler, Ä°stanbul SaraylarÄ± iÃ§in ilham kaynaÄŸÄ± oldu. Bosphorus Cityâ€™ye komÅŸu olan Ä°stanbul SaraylarÄ± projesinde 'Hisar Residences' satÄ±ÅŸa sunuluyor. Fiyat aralÄ±ÄŸÄ± ise 248 bin 449 lira ile 1 milyon 331 bin lira arasÄ±nda.

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En iyi biyolojik gÃ¶let

SinpaÅŸ GYOâ€™nun Avrupa KÃ¼ltÃ¼r BaÅŸkenti vizyonu ile geliÅŸtirdiÄŸi Aqua City 2010â€™da evler isimlerini Likya, Karya ve Frigya Evleri gibi, Antik Ã‡aÄŸ Anadolusuâ€™nda kurulmuÅŸ ve yaÅŸamlarÄ±nÄ± su kenarÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸ medeniyetlerden alÄ±yor. Aqua City 2010â€™da, her biri gÃ¶l manzaralÄ±, 56 metrekareden 288 metrekareye kadar 63 farklÄ± daire seÃ§eneÄŸi bulunuyor. Bu daireler, 317 bin lira ile 1 milyon 231 bin lira arasÄ±nda satÄ±ÅŸa sunuluyor. Anadolu yakasÄ±nÄ±n doÄŸal yaÅŸam merkezi LagÃ¼n, sosyal yaÅŸam olanaklarÄ±, biyolojik gÃ¶letleri ve zengin bitki Ã¶rtÃ¼sÃ¼yle dikkat Ã§ekiyor. Projede yaÅŸam baÅŸlarken, dÃ¼nyanÄ±n en iyi biyolojik gÃ¶leti seÃ§ilen projede doÄŸayla iÃ§ iÃ§e yaÅŸam sunuluyor.

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SinpaÅŸ GYO ilk kez Ankara'ya gidiyor

SÄ°NPAÅž GYO Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± Ã–mer Faruk Ã‡elik, bu yÄ±l gerÃ§ekleÅŸtirecekleri yeni projeleri ise ÅŸÃ¶yle anlatÄ±yor: "ÅžiÅŸli Bomontiâ€™de bir projemiz olacak. Åžu anda tasarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam eden projemizin geliÅŸtirme faaliyetlerini tamamlayÄ±p, bu yÄ±lÄ±n son Ã§eyreÄŸinde satÄ±ÅŸ ve inÅŸaatÄ±na baÅŸlayacaÄŸÄ±z. ÅžiÅŸli Bomontiâ€™deki Bomonti-DolmabahÃ§e TÃ¼neliâ€™nin Bomonti giriÅŸinde merkezi konumda yer alan arsamÄ±zda residence projesi gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz. Sancaktepeâ€™de yer alan ve LagÃ¼n projesinin yer aldÄ±ÄŸÄ± arsaya komÅŸu durumda olan arsa Ã¼zerinde 600 konutluk bir konut projesi gerÃ§ekleÅŸtirmeyi planlÄ±yoruz. AyrÄ±ca bu yÄ±l ilk kez Ankaraâ€™da proje yapacaÄŸÄ±z. Ankara'da 4 arazimiz var. Ä°lkini Ã‡ankaya-Dikmenâ€™de gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz. Bu projenin geliÅŸtirme sÃ¼reÃ§leri yoÄŸun bir ÅŸekilde devam ediyor."

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Lansman fiyatlarÄ± avantajlÄ± oluyor



Ã–MER Faruk Ã‡elik, projelerdeki fiyat politikasÄ±na da deÄŸinerek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "En avantajlÄ± fiyatlar projelerin lansman dÃ¶nemlerinde oluyor. Projede teslimler yaklaÅŸtÄ±kÃ§a fiyatlar artÄ±yor. Bu nedenle bizim gibi maket Ã¼zerinden satÄ±ÅŸ yapan markalÄ± projelerde her zaman Ã¶nce alanlar daha avantajlÄ± fiyatlar ile alÄ±yor ve evlerinin yatÄ±rÄ±m deÄŸeri hÄ±zla yÃ¼kseliyor. Bir de Avrupa yakasÄ±nda rayiÃ§ler daha yÃ¼ksek."

Bursa'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼

Ã–MER Faruk Ã‡elik, Ä°stanbul dÄ±ÅŸÄ±ndaki tek projelerinin Bursa Modern olduÄŸunu hatÄ±rlatarak,"Bursaâ€™nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k konut projesini hayata geÃ§irdik. 26 bin metrekarelik dev gÃ¶l etrafÄ±nda konumlanan Bursa Modern iÃ§in, konserlere ev sahipliÄŸi yapan geniÅŸ festival alanÄ±, spor sahalarÄ±, yÃ¼zme havuzlarÄ±, yaÅŸam alanlarÄ±yla kendi iÃ§inde kÃ¼Ã§Ã¼k bir ÅŸehir diyebiliriz" dedi.

YÄ±lda 350 bin metrekare

* SinpaÅŸ GYO, yÄ±lda 350 bin metrekare inÅŸaat Ã¼retme potansiyeline sahip.

* Yeni projelerin ortalama yÃ¼zde 20-25â€™i SinpaÅŸâ€™Ä±n mÃ¼ÅŸterileri tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±nÄ±yor.Â Â

* 11 projede 9 bin 400 adet konut Ã¼retecek.

* AyrÄ±ca Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 6 yÄ±l iÃ§inde 15 bin konut Ã¼retecek arazisi mevcut.

Shopping Fest'in ev sahibi

SÄ°NPAÅž GYO Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± Ã–mer Faruk Ã‡elik, Ä°stanbul'un sadece TÃ¼rkiyeâ€™nin deÄŸil OrtadoÄŸu, Avrupa ve Rusya iÃ§in hem ticaret, hem turizm, hem finans hem de gayrimenkul merkezi olabilecek potansiyele sahip olduÄŸunu vurgulayarak, "Ä°stanbul, iÃ§inde bulunduÄŸu potansiyel ile bÃ¶lgenin yÄ±ldÄ±zÄ± olmalÄ± diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. KomÅŸu Ã¼lkelerden ve Avrupaâ€™dan buraya daha Ã§ok ziyaretÃ§i gelmeli ve bu kiÅŸileri sadece alÄ±ÅŸveriÅŸ iÃ§in deÄŸil, yatÄ±rÄ±m ve ticaret iÃ§in de Ã§ekmeliyiz. Shopping Festâ€™i bunun iÃ§in Ã¶nemli bir adÄ±m olarak gÃ¶rdÃ¼k ve SinpaÅŸ GYO adÄ±na ana sponsor olarak destek veriyoruz" diye konuÅŸtu. Shopping Festâ€™in alÄ±ÅŸveriÅŸ konsepti ile perakende sektÃ¶rÃ¼nde lokomotif olup diÄŸer sektÃ¶rleri de harekete geÃ§ireceÄŸinden yola Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Ã–mer Faruk Ã‡elik, ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±: "Shopping Fest bu yÄ±l iyi bir baÅŸlangÄ±Ã§ yaparsa Ä°stanbul neden bir Dubai, Londra, Paris gibi bir marka olmasÄ±n. Ä°stanbul bulunduÄŸu bÃ¶lgede yÄ±ldÄ±z olursa hem Ä°stanbul hem TÃ¼rkiye hem de yatÄ±rÄ±mcÄ±lar kazanÄ±r. Marka ÅŸehirleri iyi gÃ¶zlemlediÄŸinizde bu ÅŸehirlerde sadece oranÄ±n yerli halkÄ±nÄ±n yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± her Ã¼lkeden yatÄ±rÄ±mcÄ±, finansÃ§Ä± Ã§ok sayÄ±da yabancÄ±nÄ±n olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z. Ä°ste Shopping Fest bu dÃ¶nemde Ä°stanbulâ€™a gelen ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± etkinlik ve tanÄ±tÄ±mlarla artÄ±rmayÄ± hedefliyor." Ã‡elik, Shopping Fest kapsamÄ±nda Boshphorus City'den de bir ev hediye ettiklerini hatÄ±rlattÄ±.

Åžimdi ofis, eylÃ¼lde residence

SÄ°NPAÅž GYO ve Fer YapÄ±'nÄ±n yeni bir ofis konsepti olarak geliÅŸtirdiÄŸi iTower, Ä°stanbul'un merkezinde, ticaretin doÄŸduÄŸu yer olan ÅžiÅŸli Bomonti'de iÅŸiniz ve Ã¶zel hayatÄ±nÄ±zda ihtiyaÃ§ duyabileceÄŸiniz her tÃ¼rlÃ¼ ayrÄ±calÄ±k ve donanÄ±ma sahip, ilk Ã¼st dÃ¼zey ofis projesi olarak hayata geÃ§iyor. SinpaÅŸ GYO, eylÃ¼l ayÄ±nda ÅžiÅŸli-Bomonti'de bir de residence projesine baÅŸlayacak. Proje iÃ§in Ã¶n talep toplanÄ±yor.





DetaylÄ± bilgi iÃ§in http://www.sinpasgyo.com

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