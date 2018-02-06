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    Sinop'ta nükleer karşıtlarına polis müdahalesi

    Esra AKSU (DHA)
    06.02.2018 - 14:43 | Son Güncelleme:

    Sinop'ta yapılması planlanan nükleer santral projesi için düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısına alınmayan yaklaşık 200 kişi, valilik binasına yürüdü. Valiliğe şikâyet dilekçesi vermek için giden eylemcileri, polis bina önünde durdurunca arbede yaşandı. Polis, grubu cop ve biber gazı ile müdahale ederek dağıttı.

    Sinop'ta kurulması planlanan nükleer santral için bugün ÇED raporu kapsamında halk katılım toplantısı gerçekleştirildi. Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nin salonunda düzenlenen toplantıya katılmak isteyen nükleer karşıtı yaklaşık 200 kişi, otele 500 metre uzaklıkta polis tarafından kurulan barikatla durduruldu. Polis grubun geçişine izin vermedi. Bunun üzerine çevreciler geri dönerek valiliğe gitmek istedi. Grup, Sakarya Caddesi'ndeki polis barikatını aşıp valilik binasının önüne kadar geldi. Valiliğe ve savcılığa şikâyet dilekçesi vermek isteyen gruptakiler, valilik binasına girmek istedi. Bunün üzerine polisle eylemciler arasında arbede yaşandı. Polis, grubu, cop ve biber gazı ile müdahale ederek dağıttı.

    Olay sonrasında CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Valisi Hasan İpek ile görüşmek üzere makamına çıktı. Grup adına temsilciler de şikâyet dilekçelerini valiliğe ve savcılığa verdi.

    Etiketler: Sinop , nükleer santral , Çevre , son dakika
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