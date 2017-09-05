Sınırsız 112

SINIR Ötesi Sağlık ekibi sadece Edirne’deki acil vakalara yetişmiyor. Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Makedonya gibi çevre ülkelerdeki Türk vatandaşları ve soydaşlarımıza da koşuyor. Biri yoğun bakım ve küçük girişimlerin dahi yapılabildiği olmak üzere iki ambulans ve toplam 11 kişilik gönüllü sağlık çalışanından oluşan ekip 24 saat hazır tutuluyor. 2 doktor, 3 şoför, 4 acil tıp teknisyeni-şoför, 2 de paramedikten oluşan ekip kalp krizi, beyin kanaması, trafik kazası, kırık vb. travmalar gibi sorunlar yaşayan hastaları bulundukları yerlerden alarak Türkiye’ye taşıyor. Tedavi için Edirne ya da gerek görüldüğü hallerde İstanbul’daki hastanelere götürüyor.





TELEFONA MESAJ

Dönemin Sağlık Bakanı, Gümülcine doğumlu Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun fikir babası olduğu, Balkan ülkelerine yönelik sağlık hizmeti 2014’ten beri ‘sınır tanımıyor’. Edirne Sağlık İl Müdürü Dr. Muhsin Kişioğlu, sistemin bir ihtiyaçtan çıktığını anlatıyor: “Konsolosluklar bizim hizmetimizle ilgili bilgilendirildi. Onlara böyle bir talep gelmesi halinde karşılamaya hazır olduğumuzu, gelip hastaları alabileceğimizi bildirdik. Başka ülkelerin sınırlarına giren vatandaşlarımızın telefonlarına konsolosluğun numarasının bulunduğu mesaj gelir. Malum, Edirne Balkanlara açılan sınır kapımız. Şimdiye kadar akut veya tedavisinin devamı gereken 23 vakaya müdahale ettik. Hastaları sadece transfer etmekle yetinmiyoruz gerekirse müdahale de ediyoruz.”



1 SAATTE ÇIKIŞ

Dr. Duygu Akbaşak, çağrı halinde ekiplerin en geç bir saat içinde ülke sınırından çıktığını, ambulanslardan birinin küçük bir hastane gibi olduğunu belirtiyor. Ekiplerin de eğitimlerinin belli aralıklarla yenilendiğini ve uzun mesafelere iki ambulans şoförüyle gidildiğini söylüyor.







KAHRAMAN GİBİ

8 yıldır acil tıp teknisyeni ve ambulans şoförlüğü yapan Şenol Acar son üç hastaya giden ekipte yer aldı. Bulgaristan Plovdiv’de trafik kazası geçiren bir aileyi, Romanya Bükreş’te kalp krizi geçiren ve soyulan bir TIR şoförünü ve Bulgaristan Kırcaali’den yine kalp krizi geçiren bir kanser hastasını Edirne ve İstanbul’a taşıdı. “Bazen bizi alkışlarla karşılıyorlar. Tezahürat yapıyorlar. Kahraman gibi görüyorlar bizi. Bükreş’teki TIR şoförünün bizi göründe ağlamaya başlamasını unutamam” diyor.



BULGARCA BİLİYOR

Ambulans şoförü Yılmaz Çavuş da kurulduğundan beri ekipte. İki kez sınır ötesinde görev yapan Çavuş, “25 yaşına kadar Bulgaristan’da yaşadım. Bulgarca konuşuyorum haliyle. Yurtdışında ambulansın siren sesini duyanlar hemen sağa sinyal vererek çekiliyor, yol veriyor. Türkiye’de de özlediğimiz bir tablo bu. Ambulanslarımız çok ilgi çekiyor” diyor.



HİÇBİR KAPIDA BEKLETİLMİYORLAR

HERHANGİ bir acil çağrı geldiğinde konsolosluklar, Edirne’nin 112 komuta merkezine haber veriyor. Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Dr. Duygu Akbaşak hastanın bulunduğu hastane ve doktorla iletişime geçerek, nakle uygunluk durumunu arıştırıyor. Uygunsa transfer işlemlerini başlatıyor. Bir yandan da gidecek ekip (pasaportu hazır, yetecek kadar da olsa yabancı dil bilen) oluşturulup yola koyuluyor. Valilik hızla izin veriyor. Gönüllü ekibin yurt dışına kolay çıkması için ülkelerin sınır kapıları bilgilendiriliyor. Türkiye’de ve karşı kapıda ambulanslara zorluk çıkarılmıyor. Beklemeden çıkış yapan ekipler hastayı bulundukları yerden alıyor. Gerekirse yolda müdahale ediyor.



AMBULANSLAR SİGORTALI

Sınır ötesine geçen iki ambulansın Avrupa’da geçerli olan trafik sigortası bulunuyor. Vatandaş ve soydaşlara ücretsiz verilen hizmetle kazanılan deneyimin yabancı hastalar için de kullanılması hedefleniyor. Dr. Kişioğlu, “Olanaklarımız iyi. Hedefimiz yabancı hastaları bu kez belli bir ücretle Edirne’ye getirip tanı ve tedavilerini yaptırmak. Bunun için çalışmalar yapıyoruz” diyor.