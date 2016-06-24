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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Advertorial>Sınırlı Sayıda Villada Yerinizi Alın!

Sınırlı Sayıda Villada Yerinizi Alın!

24.06.2016 - 09:30 | Son Güncelleme:

Pana Yapı’nın Çeşme’deki ‘Cennet Bahçesi’ satışa çıktı.

Dünyada gidilmesi gereken 52 lokasyondan biri listesinde yer alan Çeşme’de hayat bulan ‘Jardin Eden’ satışa çıktı. Pana Yapı tarafından inşa edilen ‘Jardin Eden’, Güney Fransa ile Ege mimarisinin birleşimiyle tasarlanan birbirinden farklı görünümde 118 villası ve sunduğu yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.

Pana Yapı’nın uzun zamandır beklenen konsept projesi ‘Çeşme Jardin Eden’, yalnızca Çeşme’nin değil, bölgenin de en özel projelerinden biri olarak tanımlanıyor. Satışa açılan ilk etabının yüzde 25’inin ön talep yoluyla sahibini bulduğu Çeşme Jardin Eden’e yoğun ilgi de devam ediyor.

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Az katlı, yatay yaşam konsepti
Her biri birbirinden farklı 118 villa ve toplam 3 ayrı konakta 40 rezidanstan oluşan ve toplam 124 dönüm arsa üzerinde hayata geçirilen ‘Çeşme Jardin Eden’, az katlı yatay yaşam tarzını yansıtan konseptiyle Ege’de eşsiz bir yaşamın kapılarını aralıyor.

Her villanın ve her sokağın denize baktığı ‘Jardin Eden’, ferah meydanları, lavanta çiçekleri arasındaki keyifli yürüyüş yolları, ıhlamur kokuları arasındaki bisiklet parkurları, küp taşlı yolları, taş duvarları, kemerleri, seyir terasları, huzur vadeden kameriyeleri, zeytin atölyesi ve isteğe bağlı olarak işlenebilen bahçe alanlarıyla, hayalleri gerçeğe çeviriyor.

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Jardin Eden’de zengin sosyal donatılar, hamam, fitness, sauna, özel havuzlar ve çocuk havuzlarının yanı sıra; akıllı ev sistemi, yerden ısıtma sistemi, arıtma su sistemi, usb prizler, güvenlik hizmetleri dahilinde 24 saat özel güvenlik ve housekeeping hizmetleri de yer alıyor.

Projeye 800 metre uzaklıkta özellikle tertemiz denizi ve yumuşak kumsalıyla ev sahiplerinin kullanımına açık bir plajı da bulunan ‘Çeşme Jardin Eden’, ayrıca termal özellikleriyle Türkiye’nin ve dünyanın en özel plajlarından biri olan Ilıca Plajı’na da 6 km, Alaçatı merkez’e 6 km mesafede bulunuyor.

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