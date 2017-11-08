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    ‘Sınırlı güvence aldık’

    Cansu ÇAMLIBEL/WASHINGTON
    08.11.2017 - 23:31 | Son Güncelleme:

    BAŞBAKAN Yıldırım’ın bugün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmesi bekleniyor. Ziyaret öncesinde vize hizmetlerine sınırlı dönüş yaşanırken ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Ankara’nın daha önce tepki gösterdiği ‘güvence aldık’ ifadesini yeniden kullandı. Nauert, Washington ile Ankara arasında bir ayda gelinen noktayı şöyle özetledi:

    “Türk hükümetiyle nispeten olumlu diyebileceğim bir dizi görüşme yaptık. Bu elbette doğru istikamette bir adım. Eğer personelimizle ilgili bir durum söz konusu ise yani Türkiye bizim bir personelimizi tutuklamak istiyorsa bize önden bilgi verileceği yönünde sınırlı güvence aldık. Personelimizi işlerini yaptıkları için tutuklamayacakları bize söylendi.”

    İki ABD konsolosluğu personelinin tutukluluğunun sürdüğünü de hatırlatan Nauert, “Yaptıkları temaslar, görev tanımları içindedir. Türkiye’nin sadece görevini yapan insanları hapse atması ve uygunsuz işlere karıştığını öne sürmesi bize göre yanlıştır. Ama sonuçta doğru istikamete adımlar attılar ve biz de doğru istikamette adımlar attık” dedi.

    Heather Nauert, vize hizmetlerine sınırlı biçimde geri dönme kararı almalarına gerekçe olarak Türk hükümetiyle yapılan görüşmeler sonucunda ABD misyonlarındaki personelin güvenlik durumunun düzelmeye başlamasını gösterdi. Vize randevularının öncelik sırasına göre sınırlı biçimde verildiğini belirten Nauert, önceliklerini ‘tıbbi ve insani durumların yanı sıra öğrenci vizeleri’ olarak sıraladı.  

    Etiketler: gazetehaberleri
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