Sınırlarda 50 bin DEAŞ’lı alarmı

Sayıları 50 bini bulan yabancı uyruklu teröristler arasında, Türklerin sayısının örgütün en güçlü olduğu dönemde 900-1000 civarında olduğu, son operasyonlarla bu sayının 400’e düştüğü sanılıyor. DEAŞ’a katılımın bir yıl içinde tamamen azaldığı iddia ediliyor.

TUNUS-CEZAYİR-FAS

Yabancı uyruklu DEAŞ’lılar içinde Irak ve Suriyeliler dışında, Tunus, Cezayir, Fas’lılar ilk sıralarda yer alıyor. Fransa’dan gelenlerin sayısı Türkiye’den fazla. Finlandiya’dan 135 DEAŞ’lı terörist bulunurken Yeni Zelanda’dan da örgüte katılanlar var. Bu militanların başka ülkelere geçmeden, o bölgede derdest edilmesi üzerine plan yapılıyor. Türkiye sınırlarının kullanılmaması için önlem alındığı, illegal geçişe karşı da uyarıların yapıldığı ifade ediliyor. Hükümet kaynakları, istihbarat birimlerinin, Türk DEAŞ’lıların tam listesine sahip olduğunu ve Türkiye’ye dönerlerse hemen ortaya çıkarılabileceklerini söylerken, yabancı teröristlerin kimlikleri konusunda sıkıntı yaşandığını belirtiyor.