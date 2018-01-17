Sınırın öte tarafındaki köylerde sessizlik hakim

Farklı kentlerden Hatay’a gönderilen askeri zırhlı araçlar gelmeye devam ediyor. TIR’larla getirilen tanklar ve askeri malzeme taşıyan kamyonlar farklı sınır karakollarına konuşlandırılıyor.

Bu arada Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı’nın karşısındaki Afrin’e bağlı köylerde sessizlik hakim. Bu bölgelerde neredeyse kuş uçmuyor. Türk askerinin ise bölgedeki geniş güvenlik önlemi devam ediyor.

Afrin dün de AA tarafından görüntülenmişti. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG kontrolündeki bölgede özellikle tepedeki hakim noktalara betondan gözetleme kulelerinin inşa edildiği görüldü.

Yerel kaynaklar, söz konusu kulelerin yaklaşık 2-3 aylık çalışmalar sonucu inşa edildiği bilgisini verdi.

Yer yer mevzilerin de kazıldığı kulelerin çevresinde silahlı kişilerin dolaştığı gözlendi.