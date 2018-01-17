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    Sınırımızı biz koruruz

    Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
    17.01.2018 - 00:29 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım NATO’ya tepki göstererek, “NATO’nun sınırlarını korumak, terör gruplarına mı kaldı? Biz kendi sınırımızı koruruz, ülkemize yönelecek bu terör faaliyetlerinin üstesinden geliriz” dedi.

    Anadolu Medya Ödülleri gecesinde konuşan Yıldırım, özetle şunları söyledi:

    NİYETİNİZİ ORTAYA KOYUN
    “Etrafa bakıyorsunuz, her gün yeni bir plan, yeni bir tezgâh. Bir yandan Suriye’de, Irak’ta işleri yoluna koyalım derken, dost bildiğimiz bazı ülkeler hem de NATO içinde bizimle beraber aynı masa etrafında oturanlar bize karşı alenen terör faaliyet yürütenlerle bir olup bir ordu kuruyorlar. NATO’nun sınırları, Türkiye’nin güney sınırlarıdır. NATO’nun sınırlarını korumak, terör gruplarına mı kaldı? Biz kendi sınırımızı koruruz, ülkemize yönelecek bu terör faaliyetlerinin üstesinden geliriz. Fırat Kalkanı’nda bunu yaptık, icap ederse yeni alanlarda da bunu en güzel şekilde yerine getiririz. Biz müttefiklerimize açık bir çağrı yapıyoruz. Niyetinizi açıkça ortaya koyun. Siz, tabi olduğunuz müttefikliğinize, NATO üyeliğinin getirdiği vecibelere uygun olarak hareket edecek misiniz, yoksa Türkiye’nin başını ağrıtan çapulcularla iş tutmaya devam edecek misiniz? Karar verin. Bu karar hayati önem taşıyor. Egemenlik haklarımızdan zerre kadar taviz vermedik, bundan sonra da hiçbir şekilde hiçir güç, ayyıldızlı bayrağı indiremez, bu ezanları dindiremez bu milleti bölemez ayrıştıramaz.”

    Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , gazetehaberleri
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