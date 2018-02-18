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    Sınırdan bu şekilde geçmeye çalıştılar... Yakalandılar

    Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)
    18.02.2018 - 14:57 | Son Güncelleme:

    EDİRNE’de Kapıkule Sınır Kapısı önünde uygulama yapan jandarma ekipleri, Türkiye’ye giriş yaparak gümrükten yürüyerek çıkan Bulgaristan uyruklu 2 kişinin üzerinde koli bandıyla vücuduna sarılmış halde 16 şişe kaçak içki ve sigara buldu.

    Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen 2 kişi, Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki işlemlerinin ardından gümrükten yürüyerek çıktı. Kapıkule Sınır Kapısı önünde Edirne Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa uygulama yapan jandarma ekipleri, yürüyerek gelen kişilerin üzerilerinde bir şeyler olduğunu fark ederek durdurdu.

    Bulgaristan uyruklu İ.A.Z. ve S.D.I.’nın vücudundaki şişlikten şüphelenen ekipler arama yaptı. İki kişinin üzerinde vücutlarına koli bandıyla sarılmış 16 şişe gümrük kaçağı içki ile sigara ele geçirdi. Şüphelilerin kaçak içki ve sigaraları sınırdan geçirmek için bu yöntemi kullandıkları tespit edildi. Bulgaristan uyruklu 2 şüpheli gözaltına alınarak ifadeleri için Edirne Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

    Etiketler: Edirne , içki , kaçak , son dakika
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