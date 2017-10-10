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    Sınırda son durum... Peş peşe sıralandılar...

    Hürriyet Haber
    10.10.2017 - 18:31 | Son Güncelleme:

    Türk keşif timinin İdlib'e girmesinin ardından sınırdaki askeri hareketlilik bugün gün boyu devam etti.

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    • Sınırda askeri hareketlilik sürüyor
    • Sınırda askeri hareketlilik sürüyor
    • Sınırda askeri hareketlilik sürüyor
    • Sınırda askeri hareketlilik sürüyor

    İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikal kapsamında Hatay sınırındaki askeri hareketlilik sürüyor. İntikalin yapılacağı İdlib'in sınır komşusu Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik bugün de gün boyu devam etti.

    Reyhanlı’nın Oğulpınar Karakolu bölgesine, namluları İdlib’e çevrilen fırtına obüslerinin hemen altına 5 füze rampası konuşlandırıldı. Sınırdaki dağ eteğinde, askeri iş makinelerinin toprağı düzenlediği alana yerleştirilen füze rampalarının birbirine yakın aralıklarla olması dikkat çekti.

    Sınırda son durum... Peş peşe sıralandılar...

     OĞULPINAR’DA ASKERE DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

    Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ne bağlı Oğulpınar Mahallesi’nde evlerine Türk bayrakları asan mahalle sakinleri askerlere destek için yürüyüş yaptı.

    Mahalle içinde ellerinde Türk bayrakları ile yürüyen bir grup, yoldan geçen askeri aracı durdurup, askerlere sevgi gösterisinde bulundu. Mahalle Muhtarı Hasan Şanverdi, Türk askerinin Suriye’deki operasyonuna destek verdiklerini söyledi. Suriyeliler ile aile bağlarının olduğunu hatırlatan muhtar Şanverdi, "Köy halkımla gurur duyuyorum, ordumuzla askerimize destek amacıyla yapıyoruz. Aile bağlarımız olan Suriyeliler’in esaretten kurtulmasını, terör örgütlerinin orada yuvalanmaması için bu operasyonu destekliyoruz" dedi.

    Sınırda son durum... Peş peşe sıralandılar...

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    Etiketler: Son dakika , sınır , Suriye , asker
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