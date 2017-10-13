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    Sınırda silah sesleri... Hatay'dan görüldü...

    DHA
    13.10.2017 - 19:41 | Son Güncelleme:

    Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ndeki Oğulpınar Hudut Karakolu’nun tam karşısındaki Suriye’nin Atme Kasabası’ndan saat 18.45 sıralarında yoğun silah sesleri duyuldu. Yoğun silah sesleri yaklaşık 10 dakika boyunca Reyhanlı'dan da duyuldu.

    Sabah saatlerinde de Oğulpınar Hudut Karakolu’ndan da Atme Kasabası’na doğru çok namlulu roketatar ile ateş açılmıştı.

    İHA'nın haberine göre ise Suriye'nin Atme kasabasında rejim muhalifi gruplar ile kasabaya sızmaya çalıştığı iddia edilen terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG unsurları arasında çatışma çıktığı iddia edildi.

    Uzun namlulu silahlarla gerçekleşen çatışmanın sesleri Oğulpınar Mahallesi'nden duyulurken izli mermiler de mahalleden çıplak gözle görüldü.

    Oğulpınar Sınır Karakolu'na da yakın olan bölgede yer yer çatışmanın devam ettiği belirtildi. 

    Etiketler: Hatay
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