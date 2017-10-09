Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Sınırda sıcak anlar

    Sınırda sıcak anlar

    İdris EMEN / Fotoğraflar: Levent KULU
    09.10.2017 - 00:30 | Son Güncelleme:

    SURİYE’deki İdlib operasyonunun ikinci gününde, Türk sınırına yapılan takviyeler dikkat çekti.

    Türkiye, Rusya ve İran’ın Astana sürecinde uzlaştığı Suriye’deki çatışmasızlık bölgesi için cuma gecesi düğmeye basılmış, Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri El Kaide bağlantılı ve El Nusra’nın devamı olarak kabul edilen Heyet Tahrir el Şam’ın (HTŞ) kontrolündeki İdlib kentine girmişti.

    İdlib’teki operasyon dün ikinci gününü geride bıraktı. Tank, füze rampaları ve zırhlı araçlara güvenliğin sağlandığı sınırın sıfır noktasında ise sıkı güvenlik önlemleri alınmış durumda. TSK’ya bağlı araçlar gün boyu sınırda devriye gezdi. İdlib operasyonu kapsamında önceki gece sınıra askeri sevkıyat yapıldı.

    Hatay’a getirilen zırhlı personel taşıyıcıları ve tanklar Suriye sınırındaki Oğulpınar Karakolu’na sevk edildi. Sınırın sıfır noktasında bulunan duvar boyunca zırhlı araçlar ile iş makinelerinin ve hava savunma sistemlerinin yerleştirildiği Reyhanlı’da dün zaman zaman silah sesleri duyuldu. Sınırın Suriye tarafından da dumanlar yükseldi.

    Etiketler: idlib , Suriye , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri