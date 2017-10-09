Sınırda sıcak anlar

Türkiye, Rusya ve İran’ın Astana sürecinde uzlaştığı Suriye’deki çatışmasızlık bölgesi için cuma gecesi düğmeye basılmış, Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri El Kaide bağlantılı ve El Nusra’nın devamı olarak kabul edilen Heyet Tahrir el Şam’ın (HTŞ) kontrolündeki İdlib kentine girmişti.



İdlib’teki operasyon dün ikinci gününü geride bıraktı. Tank, füze rampaları ve zırhlı araçlara güvenliğin sağlandığı sınırın sıfır noktasında ise sıkı güvenlik önlemleri alınmış durumda. TSK’ya bağlı araçlar gün boyu sınırda devriye gezdi. İdlib operasyonu kapsamında önceki gece sınıra askeri sevkıyat yapıldı.



Hatay’a getirilen zırhlı personel taşıyıcıları ve tanklar Suriye sınırındaki Oğulpınar Karakolu’na sevk edildi. Sınırın sıfır noktasında bulunan duvar boyunca zırhlı araçlar ile iş makinelerinin ve hava savunma sistemlerinin yerleştirildiği Reyhanlı’da dün zaman zaman silah sesleri duyuldu. Sınırın Suriye tarafından da dumanlar yükseldi.