Sınırda karttan tek çekim!

SINIR kapılarında güvenliği artırmak, geçişleri de hızlandırmaya yönelik yeni önlemler alınıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sınır kapılarına hızlı plaka okuma sistemi kurulacağını, geçişlerdeki tahsilatların artık kredi kartları ile yapılabileceğini, giriş ve çıkış yapan trenlerin de X-Ray cihazı ile kontrol edileceğini açıkladı. Tek durakta kontrol projesinin tamamlanmasıyla, kara hudut kapılarına gelen araçları tek duraklı bir yapının karşılayacağını belirten Tüfenkci, “Aracın hızlı plaka okuma sisteminden durmaksızın geçerek kara kapısı sahasına girişiyle ağırlığının tartılması ve tartım bilgilerinin elektronik olarak gümrük idaresine sağlanması ile birlikte aynı anda ve aynı peronda hem tescil ve muayene hem de pasaport işlemleri tamamlanacak” dedi.

Eşyanın risk analizi, ihbar ve şüphe halleri sonucunda kırmızı hatta yönlendirilmediği durumlarda tescil işleminin belge kontrolü üzerinden sonuçlandırılacağını kaydeden Tüfenkci, eşya ve sürücünün sahadan çıkış işlemleri tamamlanacağını vurguladı. Tüfenkci, “Bu projeyle ayrıca, yolcularımızın da kara hudut kapılarında beklemelerini ve oluşan zaman kayıplarını engellemek hedeflenmiş olup getirilecek fiziki imkânlar sayesinde otobüsle gelen yolcularımızın gümrük ve pasaport işlemlerinin ‘yolcu salonlarında’ tamamlanması sağlanarak olumsuz hava koşullarında mağdur olmaları engellenecektir” diye konuştu.

EKİM SONU BAŞLIYOR

Tüfenkci, şöyle konuştu: “Yapılacaklar; hızlı plaka okuma sistemlerinin kurularak yaygınlaştırılması, tablet ve kredi kartıyla tahsilat projelerinin tamamlanarak yaygınlaştırılması, kapıların fiziki yapılarının tek durak uygulamasına göre yeniden dizaynı olarak sıralanabilir. Kapıkule kapısının tek durak sistemine uygun olarak yeniden yapılandırılması ile bitişiğinde Veteriner Sınır Kontrol Noktası yapılacak. Diğer taraftan, otobüs-minibüs yolcuları için daha modern şartlarda pasaport ve muayene işlemlerinin yapılacağı, gidiş ve geliş bölümlerinin birbirinden bağımsız olacağı ve bagaj X-Ray kurulacağı yolcu salonu yapılması amacıyla inşaat çalışmalarına başlandı, ekim sonu itibariyle faaliyete geçirilmesi planlanıyor.”

TRENLERE X-RAY TARAMA

ULUSLARARASI tren taşımacılığındaki riskleri en aza indirmek için Kapıkule Gar Gümrük Sahasında bir adet Tren Tarama Sistemi kurulacağını açıklayan Tüfenkci, “ Bakanlığımız 2017 bütçesi ile 12 milyon 500 bin TL ile temin edilen sistemin Nuctech firması tarafından Kapıkule GAR Gümrük Müdürlüğü sorumluluk sahasına kurulum çalışmaları devam ediyor. Sistemin altyapı inşaat çalışmalarının ekim sonunda tamamlanması ve sistem ünitelerinin kasım içinde monte edildikten sonra aralıkta muayene ve kabul çalışmalarının yapılması planlanmıştır” dedi.