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    Sınırda kaçak Suriyelilere dayak olayında önemli gelişme

    AA
    31 Temmuz 2017 - 18:07Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 18:09

    Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Suriyelileri darbettiği iddiası ile gözaltına alınan hudut birliğinde görevli 4 askerden 3'ü tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

    Alınan bilgiye göre, Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olaya karıştığı iddiasıyla göz altına alınan 4 askerin sorgusu tamamlandı.

    Adliyeye sevk edilen askerlerden 3'ü tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

    Konuyla ilgili Genel Kurmay Başkanlığının sitesinde dünkü bildirisinde, şunlar kaydedilmişti:
    "28 Temmuz 2017 günü saat 11:00 sularında, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan şahıslara yönelik, hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayacak davranışlarda bulunan ilgili personel göz altına alınmış olup, haklarında derhal her türlü idari ve adli soruşturma başlatılmıştır. Yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan dört şahıs kolluk kuvvetlerine teslim edilmiş; yasal mevzuat çerçevesinde sağlık kontrollerinin yapılmasını ve durumlarının iyi olduğunun tespitini müteakip sınır dışı edilmişlerdir."

    Etiketler: sınır , kaçak , Suriyeli
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