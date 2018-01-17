Sınırdan sıcak görüntüler geldi... Komandoların elleri tetikte

Afrine'e yapılacak olası bir harekat için Suriye sınırına sevkiyat yapıldı. Askeri birlikler, bölgede konuşlandırıldı. NTV'nin haberine göre, bölgeye ulaşan komandolar, tam teçhizatlı bir şekilde tatbikata başladı. Böglede zaman zaman topçu atışı da yapılıyor.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerden yola çıkan askeri konvoylar da Hatay’a ulaştı. Reyhanlı ve Hassa ilçelerine getirilen konteyner, zırhlı araç ve komando birlikleri daha sonra Suriye sınırındaki askeri birliklere sevk edildi. Şanlıurfa’dan yola çıkan tank ve zırhlı personel taşıyıcılarından oluşan konvoy da Gaziantep’e geldi.

Konteyner, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların, sınırdaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. Konvoyların geçişleri sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bu arada, sınırda ikamet eden bazı vatandaşlar evlerini Türk bayraklarıyla donattı.