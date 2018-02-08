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    Sınırda hareketlilik! Dikkat çeken araç

    Hürriyet Haber
    08.02.2018 - 14:47 | Son Güncelleme:

    Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinin karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) topçu birliklerince ateş altına alındı.

    TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi başlatılan Zeytin Dalı harekâtı devam ediyor.

    Sınırda hareketlilik Dikkat çeken araç

    Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa'nın karşısındaki Afrin'in batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, havan ve obüslerle vuruluyor. Kente gelen çok sayıda askeri aracın birliklere sevkıyatı sürerken askeri yetkililer de sınır karakollarını ziyaret etti.

    Sınırda hareketlilik Dikkat çeken araç

    DİKKAT ÇEKEN ARAÇ

    Bu arada, sinyal kesici askeri araçların sınır hattında devriye gezmesi dikkati çekti.

    Sınırda hareketlilik Dikkat çeken araç


    Etiketler: son dakika , haber , haberler , afrin , hatay , reyhanlı , kırıkhan , hassa , zeytindalı , terör , terörist
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