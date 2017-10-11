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    Sınırda hareketli gün! Gazeteciler bölgeden çıkartıldı

    Murat KİBRİTOĞLU-Ufuk AKTUĞ-Ferhat DERVİŞOĞLU/ DHA
    11.10.2017 - 14:56 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE’nin Suriye sınırındaki Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nin Oğulpınar Mahallesi’ne askeri araç sevkiyatı devam ediyor. Hatay Valiliği, sınır bölgesinde gazetecilerin görüntü almasını yasakladı.

    Suriye’nin İdlib kentindeki çatışmasızlık bölgesi için hazırlık yapan Türk Silahlı Kuvvetleri, batı kentlerindeki birliklerden Hatay’aaskeri araç ve gereç sevkiyatını sürdürüyor. Reyhanlı İlçesi’nin Oğulpınar Hudut Karakolu bölgesinde yoğunlaşan hareketlilik bugün de devam etti. Tren ve karayoluyla İskenderun ve Kırıkhan İlçesi’nden geçiş yapan askeri araçlar halkınsevgi gösterileri arasında bölgeye intikal etti.

    GAZETECİLER BÖLGEDEN ÇIKARTILDI

    İdlib operasyonunun başlığı günden bu yana Oğulpınar Karakolu’nu gören bölgeye yerleşip askeri hareketliliği görüntüleyen gazeteciler de Hatay Valiliği kararı ile bölgeden çıkartıldı. Sabah saatlerinde askerler tarafından karar tebliğ edilen gazeteciler, güncel gelişmeleri takip etmek için Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geçti ancak yasak nedeniyle sınırdaki hareketliliği görme olanağı ortadan kalktı.

    Etiketler: Suriye , Sınır , ASKER , Gazeteci , HATAY
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