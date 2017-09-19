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    Sınırda hareketli anlar... Alan daha da genişletildi

    Ferit ASLAN- Serdar SUNAR- Halil COŞKUN- Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ, (DHA)
    19.09.2017 - 12:59 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 13:04

    Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dün Şırnak’ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasında bulunan alanda başlattığı tatbikat devam ediyor. Tatbikat alanı düne göre biraz daha genişletilirken, sınır bölgesindeki askerlik hareketlilik de devam etti.

    Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin 25 Eylül’de yapacağını açıkladığı bağımsızlık referandumu ile ilgili tartışmalara, mesaj olarak değerlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak sınırındaki tatbikatı devam ediyor.

    Sınırda hareketli anlar... Alan daha da genişletildi

    Irak sınırına 2 kilometre uzaklıktaki Habur Sınır Kapısı’ndaki TIR parkının hemen karşısındaki bulunan arazide dün başlatılan tatbikata M-60-T tankları, kısa menzilli hava sistemi olan stinger füze rampaları, anti tank zırhlı muharebe araçları, geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe araçları, 2 fırtına obüs topu, tank çekicileri, ilk yardım araçları gibi yaklaşık 100 askeri araç katılıyor.Tatbikat alanında bugün iş makineleri tatbikata katılan askeri araçlar için mevzi kazmaya devam etti. Tatbikata katılan tanklar bugün hazırlanan plana göre arazide manevra yaparak, beli konumlara yerleşti. Askeri tatbikatın gerçekleştiği alanın çevresi ise, Verimli Jandarma Karakolu’nda görevli askerler tarafından sıkı korunduğu göze çarptı.

    Sınırda hareketli anlar... Alan daha da genişletildi

    Etiketler: ırak , sınır , tatbikat , tsk
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