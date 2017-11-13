Sınırda görevli askerin şüpheli ölümü

Olay, öğleden sonra Birecik 8’inci Sınır Bölük Komutanlığına bağlı Suriye sınırındaki İncirli Hudut Karakolunda meydana geldi. İddiaya göre, piyade er İshak K., nöbet tutuğu sırada bilinmeyen nedenle tüfeğiyle çenesine ateş etti. Silah sesi üzerine nöbet kulübesine giden silah arkadaşları, İshak K.’yı kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde İshak K.’nın yaşamını yitirdiği saptandı. Ağrı nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen İshak K.’nın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.