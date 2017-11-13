Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Sınırda görevli askerin şüpheli ölümü

    Sınırda görevli askerin şüpheli ölümü

    ŞANLIURFA, (DHA)
    13.11.2017 - 15:58 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Birecik ilçesindeki İncirli Hudut Karakolu’nda vatani görevini yapan asker, nöbet sırasında tüfeğiyle çenesinden vurulmuş halde bulundu.

    Olay, öğleden sonra Birecik 8’inci Sınır Bölük Komutanlığına bağlı Suriye sınırındaki İncirli Hudut Karakolunda meydana geldi. İddiaya göre, piyade er İshak K., nöbet tutuğu sırada bilinmeyen nedenle tüfeğiyle çenesine ateş etti. Silah sesi üzerine nöbet kulübesine giden silah arkadaşları, İshak K.’yı kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde İshak K.’nın yaşamını yitirdiği saptandı. Ağrı nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen İshak K.’nın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: ASKER , nöbet tutan er , Ölüm
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri