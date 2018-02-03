Sınırda füze tehdidine 'Demir Kubbe'

Aselsan’ın 2015 yılında gelişmiş, bölgesel entegre hava savunma sistemi için başlattığı çalışmalara hız verildi. Uluslararası literatürde “C-ram”(Si-rem) olarak adlandırılan sistem, roket, topçu ve havan mühimmatlarını havada yok etme prensibine dayanıyor.

Roket tehdidinin yaşandığı yerleşim yerlerine kısa sürede konuşlanabilecek sistem, roketin atılmasının ardından tespitini, düşeceği noktanın hesaplanarak bölge halkının uyarılmasını, parçacıklı mühimmat kullanarak tehdidin havada imhasını ve atış yapılan noktanın dakikalar içinde tespit edilerek karşı ateşle yok edilmesini amaçlıyor.

Sistem, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan KORKUT hava savunma sistemi, 35 milimetre hava savunma topları ve parçacıklı mühimmat atabilen hava savunma silahlarının entegre edilmesiyle çalışacak. Atış testleri devam eden alçak ve orta irtifa hava savunma sistemi HİSAR-A ve HİSAR-O’nun da sisteme entegre edilmesi planlanıyor.

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