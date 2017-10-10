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    Sınırda destek

    İdris EMEN - Fotoğraf: Levent KULU - REYHANLI
    10.10.2017 - 23:31 | Son Güncelleme:

    Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı olan ve Suriye sınırında bulunan Oğulpınar köyü, 5 gündür olağanüstü günler yaşıyor.

    Türkiye’nin birçok bölgesinden sınıra gönderilen tankların ve zırhlı araçların konuşlandığı yerlerden biri de Oğulpınar köyü. Oğulpınar köyü sakinleri tarafından dün Mehmetçik’e destek yürüyüşü yapıldı. Köyün evlerine, okuluna ve camisine Türk bayrakları asıldı. Köy meydanında toplanan halk ellerinde Türk bayraklarıyla saat 14.00’te sınırın sıfır noktasında bulunan Oğulpınar Karakolu’na doğru yürüyüşe geçti.

    Sınırda destek

    ‘BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ’

    ‘Her Türk asker doğar’, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ‘Oğulpınar halkı sizinle’ yazılı pankartlarla sınıra yürüyen köy halkını asker karşıladı. Köy halkının yürüyüşünün kendilerine gurur verdiğini söyleyen bir asker, “Vatanımız için buradayız. Köy halkının bizim için yürüyüş yapması gurur verici bir durum” dedi. Aralarında yaşlıların ve çocukların da bulunduğu destek yürüyüşünde köy halkı güvenlik güçlerine Türk bayrağı hediye etti.

    Sınırda destek

    Askere moral için yürüyüş düzenlediklerini söyleyen Oğulpınar köyü Muhtarı Hasan Şanverdi şöyle devam etti: “Ordumuzun yanında olduğumuzu göstermek için böyle bir yürüyüş düzenledik. İntikali destekliyoruz. Neticede orada Müslüman kardeşlerimiz var. Komşularımız, akrabalarımız var. Biz onların bu esaretten kurtulmasını istiyoruz. Köyümüzün hemen karşısında İdlib’e bağlı ‘Fellusin’ adında bir köy var. Savaştan önce Oğulpınar halkı olarak Fellusin köyü halkı ile sınır bayramlaşması yapardık. Hâlâ telefonla konuşuyoruz. Türk askeri sınırda olduğu için rahatlar.”

    Etiketler: gazetehaberleri , türkiye , tsk
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