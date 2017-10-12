Sınıra tank sevkiyatı tam gaz

İşte İstanbul'un en 'değerli' mahallesi
Yahya Kemal Beyatlı’ya şiirler yazdıran, Münir Nurettin Selçuk’u aşka getiren, sarayların ve ormanların gölgesi altında on yıllardır Boğaz’ın en korunaklı ve en naif köyü olmayı başaran, sokaklarında...
Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlatılan tatbikat devam ederken, sınır birliklerine tank sevkiyatı yapıldı. Güvenlik önlemleri altında gece yarısı ilçeye ulaşan tank yüklü askeri konvoy, sınırdaki askeri birliklere gönderildi. Tankların sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.