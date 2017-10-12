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    Sınıra tank sevkiyatı tam gaz

    AA
    12.10.2017 - 00:48 | Son Güncelleme:

    Irak sınırındaki birliklere takviye gönderilen tanklar Şırnak'a ulaştı.

    Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlatılan tatbikat devam ederken, sınır birliklerine tank sevkiyatı yapıldı. Güvenlik önlemleri altında gece yarısı ilçeye ulaşan tank yüklü askeri konvoy, sınırdaki askeri birliklere gönderildi. Tankların sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.

    Etiketler: silopi , habur , şırnak
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