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    Sınır ötesi yardım

    AA
    02.02.2018 - 23:51 | Son Güncelleme:

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’de terör örgütlerine yönelik ‘Zeytin Dalı’ harekâtı devam ederken bölgede Türk Kızılayı’nın yardımları da sürüyor.

    Afrin’in kuzeyindeki Sorke köyünün dışında yaşayan bir Suriyeli, sınıra gelerek kendileriyle bölgede birkaç ailenin daha kaldığını söyledi. Suriyeli ailenin, yiyeceklerinin kalmadığını belirterek yardım talep etmesi üzerine Mehmetçik harekete geçti. Türk Kızılayı ile irtibata geçilerek hudut karakoluna gıda kolileri istendi.

    Türk Kızılayı’nın getirdiği yardım kolileri, ‘Kirpi’ adı verilen zırhlı araca yüklendi. Zırhlı araç, fiziki modüler duvarda açılan bölümden sınırın karşı tarafına geçti. Kirpi’nin üzerinden geçtiği istihkam birliklerince kurulan portatif köprü dikkati çekti. Zırhlı araç, aralarında iki çocuğun da bulunduğu ailenin yanına ulaştı. Ayaklarında sadece terlik olan ve çorapları çamurla kaplanan çocuklara kıyafet yardımı da yapıldı. Suriyeli aile, Mehmetçik’e teşekkür ederek, harekâtın ardından çok rahat yaşamaya başladıklarını belirtti. Gıda sıkıntısı çektikleri için sınırdaki askere sığındıklarını söyleyen Suriyeliler, "Biz Türk askerinden memnunuz. Türkiye'nin kollarına sığındık. Onlar bize erzak verdi, bizi korudu. Teröristler önceden bizim köyümüze geliyordu. Harekât sonrasında gelmiyorlar artık. Türk askeri bizim güvenliğimizi sağladı. Artık korkmuyoruz" ifadelerini kullandı.

    Etiketler: TSK , Zeytin Dalı Harekatı , gazetehaberleri , son dakika
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