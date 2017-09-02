Sınır ötesi taciz! İstanbul'da yakalandı

Sabah gazetesinden Osman Asiltürk'ün haberine göre, İsviçre'de yaşayan Dublin ailesi, 2012'de o tarihte henüz 14 yaşında olan kızları C.D.'nin Facebook üzerinden biriyle uygunsuz cinsel içerikli görüşmeler yaptığını fark etti.



Ailenin İsviçre'de yaptığı şikâyet üzerine Facebook'tan karşı tarafın hesap bilgilerini istedi. Böylece, İstanbul'da yaşayan ve C.D.'den 8 yaş büyük inşaat teknikeri N.K.'ye ulaşıldı.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Güngören'de yaşayan N.K. hakkında soruşturma başlattı. N.K. çocuğun cinsel istismarı suçundan Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 yıldan 8 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada yargılanmaya başladı.